Konut kredisi şartları nelerdir? Kimler konut kredisi çekebilir? Bankadan en fazla ne kadar konut kredisi alınabilir?

Türkiye’de 2007 yılında yasalaşarak kredi ile ev satın alma çoğu vatandaş için uygun koşullar ve ödemelerle ev sahibi olabilmenin önünü açmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yapmış olduğu yeni düzenlemeler sonrasında uzun vadeli krediler kapsamında değerlendirilen konut kredisi satın alınacak evin %25’lik kısmını peşin ödeyerek ev sahibi olabilmeyi mümkün kılıyor.

Şuan da hemen hemen tüm bankalar konut kredisi vermektedir. Ancak konut kredilerinin miktarları ve kullanım şartları bankaların belirlemiş olduğu hizmet politikalarına göre farklılıklar bulunmaktadır.

Konut kredisi kullanım şartları nelerdir?

Konut kredisi çekerken öncelikle başvuru sahibinin kredi notunun en az 1100 olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin bankalara kredi ya da kredi kartı borcunun olması, önceden çekilen kredilerin batık görünmesi, karşılıksız çekin olması ve kredi kartı borcunu düzensiz olarak ödemesi kredi notunun düşük çıkmasında en büyük etkilerden birkaçıdır.

Hane halkının toplam gelirinin ortalama harcamalar çıkarıldıktan sonra kredi borcunu aylık olarak ödeyebilecek seviyede olması gerekmektedir.

Konut kredisi başvurusunda bulunan kişinin 18 ile 70 yaş arasında olması istenmektedir. (Çoğu bankada üst yaş sınırı 65'tir.)

Konut kredisi almak için başvuruda bulunulan bankanın yeminli eksperi, konut kredisi ile satın alınacak gayrimenkul ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Satın alması planlanan evin kalitesi, ısınma durumu ve dış görünüşünün yanı sıra tapuda iskanlı ya da hisseli olup olmaması gibi özellikler yeminli eksper tarafından araştırılır. Bu araştırmalardan sonra hazırlanan raporda gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkacaktır.

Bankalar müşterilerine konut kredisi verirken genel olarak yeminli eksperin hazırlamış olduğu bu rapora göre kredi verirler. (Yani satın almak için ödeyeceğiniz bedel ile eksper raporu arasında çok fazla fark olması durumunda banka eksper raporunu esas alacaktır.)

En fazla ne kadar konut kredisi çekilebilmektedir?

Konut kredisi kullanmak isteyen kişilerin sahip olması gereken şartlar şu şekildedir;

Konut kredisinin kullanımında bankaların belirlemiş olduğu bazı gereklilikler mevcuttur. Bankaların belirlemiş oldukları bu koşulların arasında en önemlisi ek gelir olarak kira veya diğer gelirlerin toplamı esas alınmaktadır. Düzenli geliri yüksek olan vatandaşların daha yüksek konut kredisi kullanabileceği belirtilir.

Konut kredisi kullanılmak istendiğinde çekilecek kredi miktarı evin %75’lik bölümünü oluşturmaktadır. Geriye kalan %25’lik kısım ev sahibine verilmeden evin satın alınmasının mümkün değildir. Verilecek olan peşinat ne kadar yüksek olursa ödenmesi gereken kredi borcu da o kadar düşük olacaktır.