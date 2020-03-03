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Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Yapılandırma yapmak ne zaman avantajlı olur?

Günümüzde pek çok kişi konut kredisi çekerek ev satın almaktadır. Ancak borçların ödenmesi hiç de kolay olmamaktadır. Peki konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Yapılandırma yapmak ne zaman avantajlı olur? İşte konut kredisi yapılandırmaları ile ilgili tüm ayrıntılar…

03 Mart 2020 Salı 18:40
Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Yapılandırma yapmak ne zaman avantajlı olur?

Konut kredisi yapılandırılma işlemleri bankalardan yüksek faiz oranları ile konut kredisi çeken kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, konut kredilerini yapılandırarak biraz olsun borç yükünden kurtulmak istiyorlar.

Konut Kredisi Yapılandırması Nedir?

Konut kredisi yapılandırması, genel olarak yüksek faiz oranları ile konut kredisi çeken, sonrasında ise faiz oranlarında düşüş yaşanması ile beraber kendi borcunu da bu faiz oranları üzerinden ödemek isteyen kişilerin başvurduğu bir yoldur. Bu şekilde bir talep gelmesi durumunda kişilerin halihazırda bulunan borçlarının tümü kapatılmakta ve sonrasında yeni koşullar altında yeni bir kredi verilmektedir. Bu kredinin faiz oranları öncekine göre daha düşük olmaktadır. Aynı zamanda vade sayısında da değişiklik olabilmektedir. Kısacası bu kredi yenileme işlemine yapılandırma ismi veriliyor.

Konut kredisi yapılandırma işlemleri bankalar tarafından son zamanlarda en çok uygulanan işlemler arasında yer almaktadır. Bu durumun en büyük sebebi ise git gide azalmaya devam eden faiz oranlarıdır. Yüksek faiz oranında konut kredisi çekmiş olan vatandaşlar mağdur durumuna geldikleri için bankalar tarafından sunulan bu kredi yapılandırma imkanını sıklıkla tercih etmektedirler.

Konut Kredisi Yapılandırması Avantajları

Yapılandırma ile beraber müşterilerin yüksek faiz oranlarıyla borç ödemeleri durumuna son verilmektedir. Tüketiciler daha düşük faiz oranları üstünden ödemelerini gerçekleştirmektedirler. Diğer yandan tüketicilerin taksitlerinin kendilerine çok gelmeye başlaması gibi bir durumda taksit sayısı uzatılarak ödemeler daha düşük rakamlara da çekilebilmektedir. Zıttı olarak ellerine yüklü miktarda para geçen müşteriler taksitlerini azaltarak bir an önce borçlarından kurtulabiliyorlar.

Konut Kredisi Yapılandırma Masrafları

Bu yapılandırmanın yapılabilmesi için müşterilerin belirli miktarda masraf etmeleri gerekmektedir. Bu masrafın büyük bir kısmını borcun erken kapatılması durumu söz konusu olduğu için erken kapatma cezası oluşturmaktadır. %2 oranında karşımıza çıkan bu ceza müşterinin kendi cebinden çıkmaktadır. Diğer yandan yeni kredinin dosya masrafları ve sigorta masrafları da müşterilere yansıtılan masraflar olarak görülmektedir.

 

Son Güncelleme: 03.03.2020 18:40
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