Konut kredisinde indirim yapan bankalara bir yeni isim daha katıldı! ING Türkiye konut kredisinde faiz indirimi yaptı!

ING Türkiye Konut Kredisi Faiz İndirimi Hakkında Açıklama
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alpar Gökgöz, konut kredisinde hem ülke ekonomisine katkı sağlayacka hem de ekonomide genel bir canlılık yaratacak konut kredisi faiz indirimi haberini verdi ve bu girişimden mutlu olduklarını ifade etti. Amaçlarının müşterilerin daha iyi olanaklara sahip olmasını sağlamak olduğunun altını çizen Gökgöz, müşteri deneyimini geliştirmek konusunda da oldukça odaklı çalıştıklarını vurguladı. Konut ihtiyacı konusunda da destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Gökgöz, ING Türkiye'nin avantajlarıyla ve kampanyalarıyla hem müşterilerine hem e Türkiye ekonomisine fayda sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Son Güncelleme: 17.01.2020 15:31