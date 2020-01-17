Konut kredisinde indirim yapan bankalara bir yeni isim daha katıldı! ING Türkiye konut kredisinde faiz indirimi yaptı!

ING Türkiye Konut Kredisi Faiz İndirimi Hakkında Açıklama

Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haberler peşpeşe geliyor. Bankaların konut kredilerinde faiz indirime gittiği dönemde bu isimler arasında bir yenisi daha katıldığını duyurdu. ING Türkiye, yaptığı duyuru ile konut kredisi faizlerinde 120 aya kadar olan vadeler için indirime gittiğini duyurdu. Bankanın Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alpar Gökgöz açıklamalarda bulundu. Gökgöz, konut kredilerinde avantajlı faiz oranlarının sunulmasıyla beraber sektörde hareketlilik yaratmak istediklerini aktardı. Bu noktada konut kredisi kampanyalarında hem eski hem de yeni evler için geçerliliğin olmasının ise bir artı olduğuna işaret etti.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alpar Gökgöz, konut kredisinde hem ülke ekonomisine katkı sağlayacka hem de ekonomide genel bir canlılık yaratacak konut kredisi faiz indirimi haberini verdi ve bu girişimden mutlu olduklarını ifade etti. Amaçlarının müşterilerin daha iyi olanaklara sahip olmasını sağlamak olduğunun altını çizen Gökgöz, müşteri deneyimini geliştirmek konusunda da oldukça odaklı çalıştıklarını vurguladı. Konut ihtiyacı konusunda da destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Gökgöz, ING Türkiye'nin avantajlarıyla ve kampanyalarıyla hem müşterilerine hem e Türkiye ekonomisine fayda sağlamaya devam edeceğini söyledi.