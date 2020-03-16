betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88852
ALTIN
299.772
DOLAR
6.3913
STERLİN
7.8698
EURO
7.1416

Konut piyasası şubat ayında yüzleri güldürdü! satışlar yüzde 51,4 arttı

Geçtiğimiz dönemde konut piyasasında başlayan kriz etkisini yitirmeye başladı.TÜİK'in yapmış olduğu açıklamaya göre Türkiye'de 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak, 118 bin 753 konut satıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:01
Konut piyasası şubat ayında yüzleri güldürdü! satışlar yüzde 51,4 arttı

Konut piyasası şubat ayında yüzleri güldürdü.Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yapmış olduğu açıklamaya göre Türkiye genelinde şubat ayında 118 bin 753 konut satılırken, konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.

EN DÜŞÜK KONUT SATIŞI HAKKARİ'DE
Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 43 BİN 733 

Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

37 BİN 303 KONUT İLK KEZ SATILDI 

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 37 bin 303 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 326 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 305 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 370 konut satışı ile İzmir izledi.
 
İKİNCİ EL KONUT SATIŞINDA 81 BİN 450 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 336 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 10 bin 021 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 299 konut satışı ile İzmir izledi.      

SATIŞLAR OCAK-ŞUBAT DÖREMİNDE YÜZDE 53,5 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde 232 bin 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı yüzde 457,3 oranında artarak 85 bin 970, diğer satış türlerinde ise yüzde 7,7 oranında artarak 146 bin 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 oranında artarak 73 bin 343 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 81,3 oranında artarak 159 bin 025 olarak gerçekleşti.
 
YABANCILARA 4 BİN 5 KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı 1.987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.

ABANCILARIN ARASINDAN EN ÇOK KONUTU İRANLILAR ALDI

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.

      

Anahtar Kelimeler:
Konut Satışlarışubat Ayı Konut Satışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan ekonomide Kovid-19 önlemleri!
Bakan Albayrak'tan ekonomide Kovid-19 önlemleri!
İstanbul'da karantinaya dönüştürülmek üzere 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
İstanbul'da karantinaya dönüştürülmek üzere 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
FED, politika fazini 0'a indirdi petol fiyatları düştü
FED, politika fazini 0'a indirdi petol fiyatları düştü
Bakanlık, etanol talebinde harekete geçti; 3 ay askıya alındı
Bakanlık, etanol talebinde harekete geçti; 3 ay askıya alındı
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzini de vurdu; Büyük indirim geliyor!
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzini de vurdu; Büyük indirim geliyor!
Doğalgaz tarife fiyatlarında yüzde 30 indirim beklentisi!
Doğalgaz tarife fiyatlarında yüzde 30 indirim beklentisi!

Popüler Haberler

Kravat en kolay nasıl bağlanır? Güzel ve hızlı kravat bağlama yöntemleri
Hıçkırık neden olur? Neden hıçkırırız? Hıçkırık'ı geçirmeye yardımcı yöntemler
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
SGK ve SSK yaştan emeklilik şartları nelerdir? 2020 Yaş haddinden emeklilik şartları
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır 2020 adres değişikliği edevlet üzerinden yapılır mı? Adres değişikliği gerekli belgeler nelerdir?
Toki sosyal konut projesi başvurusu şartları nelerdir? Sosyal konut projesi başvuru kategorileri ve gereken belgeler
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Çağatay Erdenetin kardeşinin gerçek adı nedir?
En güzel Resimli ve Yazılı Cuma Mesajları 13 Mart 2020
Fındık fiyatları ne kadar? 13 Mart Cuma il il güncel fındık fiyatları
Emekli maaşı başka bir bankaya nasıl taşınır?
Corona virüsü İstanbul'da rastlandı mı, var mı? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? İstanbul Fatih Küçükkapı Lisesi nerede, hangi semtte?
En Güzel Çanakkale Şiirleri 18 MART 2020
Asker ailesine maaş ödemesi şartları nelerdir? 2020 Asker ailesi maaşı başvuru şartları
Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Carrefour personel alımı ve çalışma koşulları 2020
Doğum Parası 2020 şartları nelerdir? Doğum ve süt yardımı parasına nasıl başvuru yapılır?
2020 Yeni 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.