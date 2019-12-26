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Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler

En mantıklı yatırım olan konut yatırımı yapan insanların, aldıkları konutun lokasyonu oldukça önemlidir. Konut ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların en çok dikkat etmesi gereken konu ise yatırımlarını en iyi hangi şehirlerde yapacağıdır.İşte yatırım yapılacak en iyi şehirler, sizler için derledik.

26 Aralık 2019 Perşembe 19:10
Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler

İnsanların, yatırım yapmak için, özellikle ülkemizde en çok kullanılan yöntem olan gayrimenkul özellikle konut kredilerinin düşük olduğu zamanlarda yatırımlar daha da fazla artar. Konut yatırımı yapma kararını alanların ilk işi yatırım yapacakları en iyi şehirleri bulmaktır. Yapılabilecek en akıllı yatırım şekli olan gayrimenkul, ev alacak parası olanların yatırım amaçlı olarak bu alana yönelirken, birçok kişi ise uygun kredi faizlerinden yararlanarak ev almaya çalışır. Birçok yöntemi bulunan konut yatırımı ne şekilde olursa olsun en akıllıca yatırım yöntemlerindendir.

KONUT YATIRIMI YAPILACAK EN İYİ ŞEHİRLER

Konut yatırımı yapacak kişiler, öncelikle yapacakları yatırım için, en uygun ve avantajlı şehirleri seçmek zorundadır. Bazı şehirlerde yapılan konut yatırımları hem kısa hem de uzun vadede kazanç ve fayda sağlayacaktır. Konut yatırımı yapılacak en iyi şehirler şunlardır:

  • Bursa
  • Antalya
  • Ankara
  • İzmir
  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Adana

KONUT YATIRIMI İÇİN NEDEN BURSA SEÇİLMEDİR?

Konut yatırımı yapacak kişiler için en iyi seçenek olan Bursa, konut yatırımı yönünden en doğru şehirlerinden biridir. Türkiye’nin diğer şehirlerine göre en çok kira geliri sağlamayı başarmış diğer şehirleri bu konuda geçmiştir. Ayrıca Bursa hem sanayi hem de oldukça büyük bir şehir olması, büyük illere de yakın olması nedeniyle yatırım için çok avantajlı bir şehirdir. Konut yatırımı yapmayı düşünenler, ilk olarak Bursa’yı tercih etmelidir.

KONUT YATIRIMI İÇİN NEDEN BURSA SEÇİLMELİDİR?

Expo 2016 sonrasında daha da popülarite kazanan Antalya, REIDIN verilerine göre en fazla kira geliri sağlayan 2. Şehir olmayı başarmıştır. Konut yatırımı için, en iyi şehirlerden birisi de Antalyadır.

KONUT YATIRIMI İÇİN NEDEN İZMİR SEÇİLMELİ?

Türkiyenin üçüncü büyük şehri olan İzmir, REIDIN’ in açıkladığı rakamlara göre en fazla kira geliri elde eden üçüncü şehir İzmir’dir. Konut yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar İzmir şehrini tercih edebilir.

KONUT YATIRIMI İÇİN ANKARA NEDEN SEÇİLMELİDİR?

Konut yatırımı için seçilebilecek iyi şehirlerden birisi olan başkent Ankara yine REIDIN’ in açıkladığı verilere göre en çok kira geliri elde eden dördüncü ildir. Bu sebeple konut yatırımı yapmak isteyenler Ankara şehrini seçebilirler. Ayrıca Ankara, gayrimenkul yatırımcılarına özel, cazip fırsatlar sunar ve oldukça dikkat çeken ildir.

KONUT YATIRIMI İÇİN İSTANBUL NEDEN SEÇİLMELİDİR?

Türkiye’nin en büyük illerinin başında gelen ve en büyük metropolü olarak bilinen İstanbul, REIDIN istatistik verilerine göre en yüksek kira geliri sağlayan beşinci şehirdir. Ayrıca son yıllarda yapılan üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve kanal projeleriyle oldukça fazla gelişen şehir olan İstanbul konut yatırımı için en uygun iller arasındadır.

KONUT YATIRIMI İÇİN KOCAELİ NEDEN SEÇİLMELİ?

Kocaeli, yoğun ve gelişmiş sanayisi ile konut yatırımı için oldukça uygun bir kenttir. REIDIN raporlarına göre, kira geliri elde eden en yüksek altıncı şehirdir.

KONUT YATIRIMI İÇİN ADANA NEDEN SEÇİLMELİDİR?

Adana şehiri, REIDIN’in verilerine bakıldığında kira geliri en yüksek olan yedinci il konumunda bulunmaktadır. Konut yatırımı için uygun şehirleri arasında Adana bulunur.

Son Güncelleme: 26.12.2019 19:10
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