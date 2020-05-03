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Koronavirüs 1000 TL pandemi başvuru ekranı açıldı! Herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek

Koronavirüs 1000 TL pandemi yardımlarında 3. Faz ödemeleri için başvuru ekranı açıldı. 3. Faz ödemelerinde sosyal yardım alan kişilerin haricinde herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek.

03 Mayıs 2020 Pazar 00:21
Koronavirüs 1000 TL pandemi başvuru ekranı açıldı! Herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 1000 TL yardım yapılıyor. 1000 TL yardımlarında 3. Faz aşamasına geçiliyor. İlk faz ödemelerine yaklaşık 4 milyon kişiye 1000 TL yardım yapıldı. 3. Faz ödemeleri için vatandaşların başvuru yapması gerekecek.

Bakanlık yardımları için başvurular e-Devlet sisteminden yapılacak. Sistemde yoğunluk oluşmaması için herkes TC kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre başvuru yapabilecek. 1000 TL yardımlarının ilk iki aşmasında sosyal yardım alan kişilere yardım yapılmıştı. 3. Fazda ise ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişilere 1000 TL ödeme yapılacak.

1000 TL Yardımı için Başvurular Başlıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği 1000 TL yardımları için başvurular başladı. Yardımlara başvuru yapacak kişiler belli günlerde TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenecek. TC kimlik numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi günü,

2 olanlar Salı günü,

4 olanlar Çarşamba günü,

6 olanlar Perşembe günü,

8 olanlar ise Cuma günü başvuru yapabilecek.

1000 TL yardım alacak kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

1000 TL Yardımları İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

1000 TL yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin gelir durumu öğrenmek için yetkililer tarafından araştırma yapılmaktadır. Bu sayede kimlerin ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmektedir. Ayrıca yardım ödemeleri sadece hane içerisindeki bir kişiye yapılmaktadır.

3. faz 1000 TL ödemelerinden daha önceki ödemelerde yardım alan kişiler yararlanamaz. Ayrıca 4A kapsamındaki kamu işçileri, 4C kapsamındaki memurlar, SGK’dan herhangi bir ödeme alanlar, İŞKUR’dan ödeme alan kişiler 3. Faz ödemelerine başvuru yapamamaktadır.

1000 TL Yardım Sorgulamaması

Bakanlık tarafından verilen 1000 TL yardımlarının başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların sorgulaması da e-Devlet üzerinden yapılacak.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 00:21
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