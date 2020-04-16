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Koronavirüs Amazon hisselerine yaradı, Jeff Bezos servetine servet kattı

Jeff Bezos'un sahibi olduğu alışveriş sitesi Amazon'un hisseleri son haftalarda yükselişe geçti ve bu sayede şirketin kurucusu Bezos'un serveti 24 milyar dolar daha arttı.

16 Nisan 2020 Perşembe 11:20
Koronavirüs Amazon hisselerine yaradı, Jeff Bezos servetine servet kattı

Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele içerisindeyken ülke ekonomileri de büyük oranda sarsıldı. Tüm bunların yanı sıra bu durmdan karlı çıkanlarda oldu. Bunlarda biri de alışveriş sitesi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'du.

İnsanların evlerinden çıkmaması ve alışverişlerini internet üzerinden yapmaları sonucu yaşana patlama Amazon'un hisselerini yükselişe geçirdi ve şirketin sahibi Jeff Bezos servetine 24 milyar dolar daha ekledi. Bezos'un serveti son kazançlarla birlikte 138 milyar dolara ulaşmış oldu.

Koronavirüs Amazon hisselerine yaradı, Jeff Bezos servetine servet kattı

Jeff Bezos'un Amazon içinde yüzde 11 hissesi var ve Salı günü itibariyle şirketin hisseleri yüzde 5,3 değer kazanırken dünyanın en zengini ünvanına sahip olan Bezos, Kovid-19 salgını nedeniyle zirvede yerini korumaya devam etti.

Şirket, ayrıca geçtiğimiz günlerde, yoğun olarak artan talebe yetişebilmek için ilan verdi ve binlerce yeni işçi alımı yaptı fakat şirketin diğer taraftan ABD'deki çalışanları tarafından iş yeri-iş ortamı güvenliği ve koronavirüse karşı çalışanlarını koruma konularında büyük eleştiriler aldı.

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