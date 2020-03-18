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Koronavirüs esnaf, işçi ve emekliler için ekonomi istikrar paketi açıkladı

Vatandaşlar tarafından beklenen paket sonunda duyuruldu. Koronavirüs Ekonomi İstikrar Paketi açıklandı. İşte vatandaşı yakından ilgilendiren yeni müjdeler ve ayrıntıların tümü…

18 Mart 2020 Çarşamba 20:40
Koronavirüs esnaf, işçi ve emekliler için ekonomi istikrar paketi açıkladı

Vatandaşlar tarafından bir süredir beklenen paket sonunda duyuruldu. 100 milyarlık kaynak paketin devreye alındığı ifade edildi. Paketin aşağıdaki kısımda sıralanmış olan sektörleri kapsadığı belirtildi;

  • Perakende
  • AVM
  • Demir-Çelik
  • Otomotiv
  • Lojistik-Ulaşım
  • Sinema-Tiyatro
  • Konaklama
  • Yiyecek-İçecek
  • Tekstil-Konfeksiyon

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan sektörlerde KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Haziran ve Mayıs ayları ödemelerinin 6’şar ay ertelendiği açıklandı.

Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar alınmayacağı belirtildi.

Otel kiralamaları kapsamında irtifak hakkı bedellerinin ve hasılat paylarının ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6’şar ay erteleneceği açıklandı.

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının %18 seviyesinden %1’e indirildiği belirtildi.

Koronavirüs salgını kapsamındaki önlemlerden etkilendiği için nakit akışında sıkıntı olan şirketlerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini en az 3 ay ertelenmesine ve gerekmesi halinde ek finansman desteği verileceği ifade edildi.

İşleri olumsuz yönde etkilendiği için beyanda bulunan esnafların Halkbank’a olan kredi borçlarından Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle faizsiz şekilde ertelenecek.

İhracatta yaşanan yavaşlama süresi içinde kapasite kullanım oranlarının korunması için ihracat yapanlara stok finansmanı desteklemesi yapılacak.

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

KGF limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

500 bin liranın altında ki konutlarda kredilerde asgari peşinat %10’a düşürülecek.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesini sağlanacak.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir devletdestekli.com miktarını % 80’den % 90’a çıkarılacak ve asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecek.

Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

Asgari ücret desteği devam edecek.

Kamu bankaları 65 yaş üstü emeklilerin işlemlerini isterlerse evlerinde yapacaklardır.

Mevzuatta ki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edilecek.

Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Bu sayede faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacak.

Huzur evlerindeki doktor sayısını da artırarak yaşlılarımızın sağlığını daha da yakından takip edilecek.

Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakendede belirlenen önceliklere göre altenatif kanallar geliştirilecek.

Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale gelmesini temin edilecek.

En düşük emekli maaşı 1.500 TL. olacak.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri NİSAN ayı başında ödenecek. Promosyon ödemeleri için bankalara gitmek gerekmeyecek. Ödemeler direk hesaplara yapılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan nakdi yardımlara 2 milyar lira kaynak ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek için 2 aylık tela çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.

Tek başına yaşan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetleri kapsamında periyodik takip programı devreye alınacak

Çankaya’da yapılan koronavirüs toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koruma kalkanı işlevi görecek olan ekonomi paketi hakkında konuştu. Emeklilere ve esnaflara yönelik maddeler ile destekler verileceğini söyledi. Yeni açıklanan bu önlemler ile beraber dünyaya nazaran çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir paket oluşturduklarını dile getirdi. Özellikle ihracat yapan şirketlerin bankalaradaki reeskont kredilerinde bile kolaylık sağlandığını belirtti. 100 milyarlık kaynak paket kapsamında reel sektörün tüm beklentilerinin karşılandığını anlattı. Ayrıca 20.000 öğretmen atamasıyla yeni bir istihdam sağlanacağını, istihdama yönelik ve vatandaşların daha rahat etmesi için özel sektörde çalışanların da bu paketle rahatlatılacağını dile getirdi.

Son Güncelleme: 18.03.2020 20:40
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