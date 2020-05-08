Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı kapılarını yeniden açıyor

Türkiye'de il koornavirüs vakası görüdükten bir kaç gün sonra alınan tedbirler kapsamında İstanbulda bulunan tarihi Kapalıçarşı kapılarını 23 Mart tarihinde kapatmıştı. Ziayretçi girişlerine kapatılan Kapalıçarşının 1 Haziran günü tekrar kapılarını açacağı duyuruldu.

Özellikle tabancı turistlerin uğrak noktası tarihi Kapalıçarşını Yönetim Kurulu, çarşının yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmede, çarşının yeniden ziyarete açılmasına karar verdi. Konuyla ilgili yarın bir açıklama yapacak olan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısında koronavirüse karşı aldıkları önlemleri anlatacak ve tarihi çarşının açılış sürecini açıklayacak.

Açılışı gerçekleştirilmeden önce alınan önlemler hakkında edinilen bilgilere göre ise Kapalıçarşı öncelikle komple dezenfekte edilecek. Maskesiz çarşıya giriş yasak olacak ve ziyaretçilerin girişlerde ateşleri ölçülecek. Çalışanlar ve ziyaretçiler sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek ve hijyen kurallarına da özen gösterecek.