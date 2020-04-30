Koronavirüs salgını kira bedellerinin ödenememesi mücbir sebep midir?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla, 26 Mart 2020 tarihli ve 310080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda birçok işletme işyeri kiralarını ödemekte zorluk yaşadı. Bununla birlikte de, kira sözleşmelerinin durumu hakkında endişeler doğmaya başladı.

İşyeri kiraları için yeni düzenleme

İşyeri kiralarını ödeyemeyen işletmeler için kanun içinde bir madde yer aldı. Bu madde de, tek cümlelilik bir düzenleme yapıldı.

‘’GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.’’

Bu madde de yer alan karara göre 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi ya da işyerinin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ancak bu düzenleme, söz konusu kiraların hiç ödenemeyeceği anlamına gelmiyor ve sadece işyeri kiralarını kapsıyor. Bunun yanında alınan tedbirler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan işyerleri dışında , sosyal izolasyon nedeniyle kendiliğinden kapanan işyerlerinin sayısı da oldukça fazla. Borçlar Kanunu’nun 136’nci maddesine göre, ‘’Borcun ifasu borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, borç sona ere. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkansızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. Borçlu ifanın imkansızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirme ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.’’

Mevcut durumda Borçlar Kanunu’na göre de ifa imkansızlığı doğmuş bulunuyor.

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