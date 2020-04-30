İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

Koronavirüs salgını kira bedellerinin ödenememesi mücbir sebep midir?

Koronavirüs nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve kiralarını ödeyemeyen birçok kişi ''Koronavirüs salgını kira bedellerinin ödenememesi mücbir sebep midir?'' sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:17
Koronavirüs salgını kira bedellerinin ödenememesi mücbir sebep midir?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla, 26 Mart 2020 tarihli ve 310080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda birçok işletme işyeri kiralarını ödemekte zorluk yaşadı. Bununla birlikte de, kira sözleşmelerinin durumu hakkında endişeler doğmaya başladı.

İşyeri kiraları için yeni düzenleme

İşyeri kiralarını ödeyemeyen işletmeler için kanun içinde bir madde yer aldı. Bu madde de, tek cümlelilik bir düzenleme yapıldı.

‘’GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.’’

Bu madde de yer alan karara göre 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi ya da işyerinin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ancak bu düzenleme, söz konusu kiraların hiç ödenemeyeceği anlamına gelmiyor ve sadece işyeri kiralarını kapsıyor. Bunun yanında alınan tedbirler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan işyerleri dışında , sosyal izolasyon nedeniyle kendiliğinden kapanan işyerlerinin sayısı da oldukça fazla. Borçlar Kanunu’nun 136’nci maddesine göre, ‘’Borcun ifasu borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, borç sona ere. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkansızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. Borçlu ifanın imkansızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirme ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.’’

Mevcut durumda Borçlar Kanunu’na göre de ifa imkansızlığı doğmuş bulunuyor.

Futbolun tüm merak edilenlerinden sağlık dünyasındaki tüm gelişmelere kadar merak ettiğin tüm ayrıntılı haberler Haberport mobil uygulamasında! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberlerin doğru ve tarafsız kaynağı Haberport, Facebook’ta da yanında! Hemen Facebook grubumuza katıl, hiçbir haberden habersiz kalma! TIKLA KATIL! >>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!

Son Güncelleme: 30.04.2020 08:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Alef dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Dizide kim kimdir?
Halkbank 6 Ay geri ödemesiz 25 Bin TL Korona esnaf kredisi hesaplama
Genel sağlık sigortası priminin hesaplanması nasıl yapılır? GSS primleri nasıl belirlenir?
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Mayıs Cuma Arka Sokaklar var mı?
Meke Gölü nerededir? Mekke gölüne ne oldu, neden kurudu? Mekke gölü haritadaki yeri ve son hali
Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?
Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç detsek kredisi değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi
2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.