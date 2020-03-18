Koronavirüs sebebiyle İzmir'deki esnaftan 3 ay kira alınmayacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’deki esnafları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs gerekçesiyle işleri olumsuzluklara uğrayan esnaflardan 3 ay boyunca kira alınmayacağını ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan habere bakıldığında, Tunç Soyer koronavirüs ile mücadele bünyesinde esnaflardan 3 ay süresince kira talep edilmeyeceğini dile getirdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Soyer şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın Mart, Nisan ve Mayıs ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız. Sağlıklı gıdaya erişim çok daha önemli."