betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115171
ALTIN
324.621
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9415
EURO
6.6877

Koronavirüsü maske fiyatlarını yükseltti! Rekor rakamlara satılıyor

Tüm Dünyada hızla yayılmaya başlayan koronavirüsü nedeniyle Türkiye’deki maske fiyatlarında rekor oranında bir yükselme yaşadı. İnternet üzerinden de satılan maske fiyatları bir birini hiç tutmuyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:03
Koronavirüsü maske fiyatlarını yükseltti! Rekor rakamlara satılıyor


Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyayı tehdit eden koronavirüsü nedeniyle birçok pazarlamacılar ve şirketler ellerinde olan N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer ve koruyucu tulum gibi Çin'e gönderdiği için ellerinde bulunan ürünleri rekor fiyatlarla satışa sunmaya başladılar.

Yeni tip koronavirüsünün yayılmasından dolayı endişe duyan vatandaşlar maske alımlarına fazla talep gösterince pazarlamacılar da durumu fırsat bilip fiyatları yükselttiler. Ayrıca ıslak mendil, sabun, dezenfektan, kolonya gibi ürünler de neredeyse yok satıyor. İnternet üzerinden satılan 'virüse karşı korumalı' olarak ilan edilen bir maske bazı sitelerde 9 liraya satılırken bazı siteler ise 160 lira fiyat etiketi koyuyor. Tek kullanımlık cerrahi maskeler ise 4 lira ila 17 lira arası fityatlarda blmmak mümkün.

Bir hastasına cerrahi maske almak isteyen ama pahalı olduğundan dolayı almayan bir vatandaş ise durumdan oldukça şikayetçi. Türkiye pazarında fiyatların bu şekilde yükselmesine çok anlam veremediğini söyleyen vatandaş, "Çin'de virüs var diye burada fiyatları yükseltiyorlar. Bunun üretimi Türkiye'de de yapılıyor. Burada yapılıyorsa fiyatların yükselmemesi lazımdır. Karaborsa olmaması lazım. Daha önce kutusu 7 TL'ymiş, şimdi 120 TL olmuş. Bizim hastamız vardı hastamız için alacaktık. Virüs Türkiye'ye gelmemiş inşallah gelmez” diye konuştu.

Türkiye'deki vatandaşların kendileri için tedbir almaya başlamasından sonra litresini 15 TL'ye satılan el dezenfektanlarının fiyatları 30-35 TL.'ye yükselirken, kutusu 12 TL olan eldivenler ise 35 TL'den satılmaya başlandı.

Bir e-ticaret sitesinde iki ayrı mağaza aynı markanın aynı model maskesini tek olarak 160 TL., 10'lu paketini ise 2499 TL'ye liraya satıldığını söyleyen üketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Serbest piyasa ekonomisi deniyor, fakat unuttukları bir şey var. 2018 Ağustos'ta kur dalgalanmasının ardından ürünlerindeki girdi maliyetlerinde artış olmamasına rağmen fiyat artışı uygulayanlar için bir düzenleme yapıldı. Bu gibi uygulamalar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da haksız ticari uygulamalar kapsamına alındı" diyerek tüketicilerin haksız fiyat artışı gördüğünde bunu mutlaka CİMER'e, Reklam Kurulu'na ve ALO 175 Hattı'na bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Kimyasal tulum fiyatları salgından önce 15-20 lira olduğunu faka şu anda fiyatların 50 liradan başladığını söyleyen Ağaoğlu, " Koruma gözlükleri 12 liradan başlıyor. 120 liraya gaz maskeleri var. Bunların filtreleri değişiyor. Normal filtreli maskeler birkaç kez kullanıldıktan sonra atılması gerekiyor. Bazı tedarikçiler 10 milyon kutu istediklerine dair mail atıyorlar." diye konuştu.

Sektör temsilcileri ise 'Medikal ürün satanlar, iş güvenliği firmaları, hatta müteahhitler bile bir anda maske satış işine girdi. Ne olduğunu biz de anlamadık' diye belirttikleri süreç içerisinde Türkiye içindeki maske fiyatları da bir anda neredeyse 20 kat artmış olarak görülüyor.

Son Güncelleme: 26.02.2020 17:05
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüMaske FiyatlarıCerrahi MaskeN95 Maskesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Çiğli KİPA AVM, akaryakıt istasyonu ve açık otopark sahibinden satılıyor
İzmir Çiğli KİPA AVM, akaryakıt istasyonu ve açık otopark sahibinden satılıyor
SGK emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberini yalanladı!
SGK emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberini yalanladı!
Merkez Bankası Başkanından 2020 yıl sonu enflasyon tahmini
Merkez Bankası Başkanından 2020 yıl sonu enflasyon tahmini
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde son durum? Maaşlarda kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde son durum? Maaşlarda kesinti mi yapılacak?
OYAK, Total ve M Oil'i satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu
OYAK, Total ve M Oil'i satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş! Banka ihtiyaç kredisi faiz son 1 yılda yüzde 52 düştü!
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş! Banka ihtiyaç kredisi faiz son 1 yılda yüzde 52 düştü!

Popüler Haberler

Haluk Bilginer ve Ali Atay’ın yeni filmi Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı!
TEB Bankası Emekli maaşı promosyon başvuru şartları neler? Emekli maaşını TEB'den alanlara 2 bin 650 lira ek ödeme
Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılacak mı? Neden yere düştü?
Gel Dese Aşk dizi konusu ve belli olan oyuncuları
Denizbank mobil şubesiz ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.99'a indi!
Mucize Doktor’da kim vuruldu? Fragmanda silahlar patlıyor!
9 Kere Leyla Filminden ilk fragman yayınlandı!
İŞKUR üzerinden 6 farklı şehirde huzurevlerine sınavsız personel alımı
TOKİ Aksaray kura yeri 2020 nerede, TOKİ Aksaraya Merkez kura saati
Yedinci Koğuştaki Mucize filmi 11 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak!
Rüyada zeytinyağı görmek ne demektir? Rüyada zeytinyağı görmenin anlamı ve tabiri
Ziraat Bankası kayıtlı telefon numarası değiştirme işlemleri
Çukur Aykut kimdir? Yamaç'ın tanıştığı Aykut kimdir?
İBB 4000 TL Maaşla memur alımı yapacak! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin personel alım kadroları ve şartları
Ramo Süleyman Ağa öldü mü? Hakan Salınmış diziden ayrıldı mı?
Halkbank müşteri hizmetleri temsilcisine direk bağlanma
Corona Virüsü nedeniyle Çin'de ölümle sonuçlanan güncel vaka sayısı kaçtır?
Yasak Elma Leyla neden yok? Tuvana Türkay Yasak Elma'dan neden ayrıldı? Geri gelecek mi?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 27 Şubat EYS konukları açıklandı!
Doğduğun Ev Kaderindir Emine Kimdir? Gerçek adı nedir? Naz Göktan hakkında bilgiler
2020 KOSGEB destek kredisi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.