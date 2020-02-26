Koronavirüsü maske fiyatlarını yükseltti! Rekor rakamlara satılıyor



Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyayı tehdit eden koronavirüsü nedeniyle birçok pazarlamacılar ve şirketler ellerinde olan N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer ve koruyucu tulum gibi Çin'e gönderdiği için ellerinde bulunan ürünleri rekor fiyatlarla satışa sunmaya başladılar.

Yeni tip koronavirüsünün yayılmasından dolayı endişe duyan vatandaşlar maske alımlarına fazla talep gösterince pazarlamacılar da durumu fırsat bilip fiyatları yükselttiler. Ayrıca ıslak mendil, sabun, dezenfektan, kolonya gibi ürünler de neredeyse yok satıyor. İnternet üzerinden satılan 'virüse karşı korumalı' olarak ilan edilen bir maske bazı sitelerde 9 liraya satılırken bazı siteler ise 160 lira fiyat etiketi koyuyor. Tek kullanımlık cerrahi maskeler ise 4 lira ila 17 lira arası fityatlarda blmmak mümkün.

Bir hastasına cerrahi maske almak isteyen ama pahalı olduğundan dolayı almayan bir vatandaş ise durumdan oldukça şikayetçi. Türkiye pazarında fiyatların bu şekilde yükselmesine çok anlam veremediğini söyleyen vatandaş, "Çin'de virüs var diye burada fiyatları yükseltiyorlar. Bunun üretimi Türkiye'de de yapılıyor. Burada yapılıyorsa fiyatların yükselmemesi lazımdır. Karaborsa olmaması lazım. Daha önce kutusu 7 TL'ymiş, şimdi 120 TL olmuş. Bizim hastamız vardı hastamız için alacaktık. Virüs Türkiye'ye gelmemiş inşallah gelmez” diye konuştu.

Türkiye'deki vatandaşların kendileri için tedbir almaya başlamasından sonra litresini 15 TL'ye satılan el dezenfektanlarının fiyatları 30-35 TL.'ye yükselirken, kutusu 12 TL olan eldivenler ise 35 TL'den satılmaya başlandı.

Bir e-ticaret sitesinde iki ayrı mağaza aynı markanın aynı model maskesini tek olarak 160 TL., 10'lu paketini ise 2499 TL'ye liraya satıldığını söyleyen üketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Serbest piyasa ekonomisi deniyor, fakat unuttukları bir şey var. 2018 Ağustos'ta kur dalgalanmasının ardından ürünlerindeki girdi maliyetlerinde artış olmamasına rağmen fiyat artışı uygulayanlar için bir düzenleme yapıldı. Bu gibi uygulamalar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da haksız ticari uygulamalar kapsamına alındı" diyerek tüketicilerin haksız fiyat artışı gördüğünde bunu mutlaka CİMER'e, Reklam Kurulu'na ve ALO 175 Hattı'na bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Kimyasal tulum fiyatları salgından önce 15-20 lira olduğunu faka şu anda fiyatların 50 liradan başladığını söyleyen Ağaoğlu, " Koruma gözlükleri 12 liradan başlıyor. 120 liraya gaz maskeleri var. Bunların filtreleri değişiyor. Normal filtreli maskeler birkaç kez kullanıldıktan sonra atılması gerekiyor. Bazı tedarikçiler 10 milyon kutu istediklerine dair mail atıyorlar." diye konuştu.

Sektör temsilcileri ise 'Medikal ürün satanlar, iş güvenliği firmaları, hatta müteahhitler bile bir anda maske satış işine girdi. Ne olduğunu biz de anlamadık' diye belirttikleri süreç içerisinde Türkiye içindeki maske fiyatları da bir anda neredeyse 20 kat artmış olarak görülüyor.