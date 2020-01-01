KOSGEB, 150 bin TL hibe ve faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KOSGEB destekleri

Ülke ekonomisini canlandırmak KOSGEB pek çok kredi ve hibe vermektedir. İş kurma hayalleri olan kişiler devletten yüklü miktarlarda destek alabilmektedir.

İş kuranlar veya işini büyütmek isteyen vatandaşlar devletten 150.000 TL’ye kadar destek alabilmektedir. Desteğin 50.000 TL’si hibe olarak verilirken 100.000 TL’si faizsiz kredi olarak verilecektir.

Günümüzde iş kurmak isteyenler 0 sermaye ile girişimci statüsünde olmak çok zordur. Hatta 0 sermaye dışında az bir sermayesi olanlar bile kredi veya hibe desteği olmadan iş kurmakta zorlanıyorlar. Bu nedenden dolayı hükümet artan genç işsizliği azaltmak ve önüne geçmek için ülkemizde genç girişimci sayısını arttırmak için KOSGEB kanalı ile milyarlarca Türk Lirası hibe ve destek veriyor.

Başvuru nerede?

150 bin liraya varan hibe ve kredi desteğinden yararlanmak için başvuru yapmanız gereken kurum ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ (KOSGEB) dır.

Katılımlar ücretsiz

Faizsiz kredide ödeme 2 yıl sonra başlıyor

Destek ve hibe için KOSGEB’in aradığı ilk koşul kursa katılmaktır. Atölye çalışmaları da dahil, eğitim, ücretsiz ve toplamda 32 saat sürmektedir. Ayrıca kurslar hafta içinde ve mesai saatlerinde yapılmaktadır.

2 yıl sonrası için 50.000 TL’lik hibe yetersiz gelirse kurumdan ayrıca 100.000 TL gibi büyük bir rakam krediyi 0 faiz imkanı ile alabiliyorsunuz. Bu kredi ödemeleri de 2 yıl sonra başlıyor.

KOSGEB neden var?

KOSGEB’in asıl amacı girişimcilerin ve KOBİ sahiplerinin piyasada daha fazla söz hakkı olmasına ve rekabette olmalarını arttırmayı amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda 3624 sayılı Kanun’la Nisan 1990’da kurulan KOSGEB, girişimcilere ve işletmelere verdiği desteklerle ve verdiği eğitimle yol gösterici oluyor.

Yeterli sermayesi olmayan girişimci ruhlu gençler ve kadınlar başta olmak üzere pek çok vatandaşa hibe ve kredi imkanı sağlamaktadır.