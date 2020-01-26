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KOSGEB 2020 işyeri büyütme kredisi şartları ve miktarı

Yeni işyeri açmak isteyen ya da iş yerini büyütmeyi planlayan girişimcilere iyi haber KOSGEB’den geldi. 2020 yılında bu girişimcilere birçok destek sağlanacak. KOSGEB işyeri büyütme kredisini alabilmek için gerekli şartlar ve kredi miktarı haberimizde yer alıyor.

26 Ocak 2020 Pazar 13:06
KOSGEB 2020 işyeri büyütme kredisi şartları ve miktarı

KOSGEB’in sağladığı girişimcilere destek kredisi bu yıl da sağlanacak. Başvuruların başlamasıyla yeni iş yeri açmak isteyen vatandaşlara kredi imkanı sunulacak. Yurtdışında işyeri açmayı planlayan girişimciler için de kredi bulunmaktadır.

Yeni bir iş yeri açmak, başka bir dükkana taşınmak, bayilik açmak ya da bayilik vermek gibi birçok işleme destek verilmektedir. KOSGEB bu kredi ile girişimcilerin önünü açmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen ya da işini büyütmek isteyen kişilere faizsiz kredi sağlanmaktadır.

KOSGEB ile İş-Kur’un ortak projesinde Girişimcilik Proje Destek Programı ile bu girişimcilere 50 bin TL tutarında bir destek verilecektir.  İş kuran girişimciler bir yılın ardından işlerini büyütmek için tekrar krediye başvurabilirler. Bu kredi ise 100 bin TL tutarındadır.

KOSGEB İşyeri Büyütme Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB, 50 bin TL geri ödemesiz ve 100 bin TL geri ödemeli destek verilmektedir. 100 bin TL kredi 2 yıl geri ödemeli ve 8 taksitle 3 ayda ödenebilmektedir. Var olan işletmesini geliştirmek için site açmak, reklam yapmak gibi uygulamalar için de yine destekler bulunmaktadır. Devlet destekli bir kredi olan KOSGEB kredisi ile küçük işletmeler büyütülerek ülke ekonomisine katkıda bulunulabilmektedir.

KOSGEB kredisi şartlarının arasında KOSGEB’in onay vermesi gereken bir iş planı projesi bulunmalıdır. Projenin onay alabilmesi için yeniliklere ve yatırımlara açık bir proje olması gerekmektedir.

Destekten faydalanabilmek için iş yerinin ya da işletmenin en çok 1 yıl içinde açılmış olması gerekmektedir. Destek bu yılın sonuna kadar devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.01.2020 13:06
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