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KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi

Bir kaç gün önce Elazığ'da gerçekleşen deprem felaketinin hemen ardından, depremden dolayı fazlasıyla zarara uğramış esnaflara yardım için kredi kampanyası başlatıldı. Oluşan depremin ardından işletmeleri yerle bir olan esnaf ne yapacağını kara kara düşünürken, KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi. İşte verilen kredi hakkındaki tüm detaylar.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:12
KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi

Son dönemde Elazığ’da yaşanan doğa felaketi depremin sonucu olarak, birçok il zarar gördü. Gerçekleşen deprem olayından sonra kepenk kapatarak çalışmayı durduran esnaflar, sahip oldukları banka ödemelerini nasıl yapacağını düşünüyor. Depremin getirdiği nedenlerden dolayı çalışamaz hale gelen esnafın, bankalara yapması gereken ödemelerin ile bir tarihe atılması talebinde bulunan esnafa müjdeli haber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan geldi.

Kosgeb acil destek kredisi 2020

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığı ile yapılan ve Elazığ’da 6,8 oranında gerçekleşen depremde hasara uğramış işletmeler için Acil Destek Kredisi Programını getirdi. Bu program kapsamında, yaşanan depremde hasar gören ve zarara uğramış olan küçük ve orta boydaki işletmelere, anlaşmalı bankalar ile birlikte 100 bin TL’ye kadar kredi olanağı sunmakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile birlikte KOSGEB, deprem bölgesinde yapılacak olan Acil Destek Kredi Programı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu program ile ilgili olarak şunları söyledi; “Depremden zarar gören KOBİ’lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin TL’ ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler.”

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Twitter üzerinden konu ile ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını yayınlayarak, “Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ’lerimize Kosgeb’ in ‘Acil Destek Programı’ kapsamında 100.000 TL’ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz.” Açıklamasında bulundu.

Acil destek kredi programı

Son dönemde, ülkenin gündemi olan Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından, devlet tarafından zarar gören küçük ve orta boy işletmeler için 100 bin TL’ye varan “Acil Destek Kredisi” sundu. Sunulan bu acil destek programından yararlanmak isteyen işletme sahipleri, öncelikle deprem yüzünden zarara uğramış olan işletmelerinin durumunu valilik ve kaymakamlık gibi gerekli mecralara başvuru yaparak kanıtlaması gerekmektedir. Acil destek kredisi programı kapsamında, deprem alanında olan işletmeler, her işletmeye 100.000 TL’ye varan 12 ay geri ödemesiz olarak 24 ay vadeli faizsiz şekilde kredi imkanından yararlanabilecek. Alınan kredinin tüm faizlerini KOSGEB ödeyecek. Ayrıca, teminat sıkıntısı bulunan küçük ve orta boy işletme sahipleri için de Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye sokulacak. Verilen acil destek kredisi kapsamındaki kredinin üst limit tutarı 100.000 TL olarak belirlendi. Kredinin ilk 12 ayı geri ödemesiz olarak alınacak kredinin diğer üç ayları eşit taksitlere bölünerek, toplamda 36 ay vade olacak.

Elazığ ve Malatya Kosgeb kredisinin geri ödemelerini bitiren işletmelerin diğer ödemeleri 2021 yılının Ocak ayına atılmıştır.

Akbank Kosgeb acil destek kredisi 2020

Akbank, Elazığ depremi çevresindeki hasar gören ve zarara uğrayan esnafların kredi kartlarındaki borçlarını 3 ay faizsiz bir şekilde ileri bir tarihe atacağını açıkladı. Tüketici kredilerinin taksitlerini ödeyecek olan depremzedelerin, yapacakları ödemeleri ertelediğini paylaştı. Yine Akbank tarafından, depremzedeler için sunulan diğer fırsat ise, bölgede zarar görmüş müşterilerinin tüm ATM işlemleri 1 ay boyunca ücretsiz yapacak ayrıca, havale işlemleri de aynı şekilde 1 ay boyunca ücretsiz olacak. Akbank Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden etkilenenlere yardım için, gezici şubesi ile de hizmetlerini sunmaya devam edecek. Zarara uğrayan işletme sahiplerinin, başvurması üzerine mevcut olan kredi ödemelerini veya bulunan taksitlerini 3 ay boyunca faizsiz bir şekilde ileri bir tarihe atabilecek.

Kosgeb aracılığı ile anlaşılan bankalar, Ziraat bankası, İş bankası, Halkbank tarafından, bu bankaların müşterilerinin istekleri üzerine Acil destek kredisi verebilecek olan bankalardır. Bankalar, Kosgeb ile birlikte imzalamış oldukları protokole göre Elazığ ilindeki depremden zarar görmüş esnafların yanında olacak. Verilen acil destek kredisi 100 bin TL olup, 24 ay vadenin il yılı geri ödemesiz olacak şekilde belirlenen kredi fırsatından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenmiş bankaların şubelerine gidip, başvuru yaparak, depremin etkilerini gidermeye çalışabilirler.

Buna ek olarak geçmiş yıllarda Kosgeb Kredi Destek Programı kapsamından kredi alan ve şuanda borcu bulunan Kobi’lerin geri ödeme işlemleri de 1 Ocak 2021 tarihine ertelenecek.

ACİL KREDİ KULLANIM SEBEPLERİ NELERDİR?

Özellikle son dönemde ülkemizde artış gösteren sel ve su baskınları, kuraklık, zelzele, şiddetli fırtına, harp, yangın, deprem, terör tarzı olaylar neticesinde, bankalar vatandaşlara destek vermek için kredi kampanyaları düzenliyor. Bu acil destek kredi kampanyası, anlaşmalı bankalar aracılığıyla Kosgeb, yaşanan depremden dolayı hasar gören işyerlerinin onarımı ve diğer masrafları için iş yeri sahiplerine bu kampanya kapsamında kredi imkanları sunuyor. Şimdi de, en son Elazığ’da yaşanan üzücü deprem olayıyla birlikte yine Kosgeb, acil destek kampanyasını sürdürmeye devam ederek kredi işyeri sahiplerine kredi sunuyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için, işyeri sahiplerinin, işyerinin deprem bölgesine yakın olması ve depremden dolayı işyerlerinin hasar almış olduğunu kanıtlayacak belge ile Kosgeb’in ilgili merkezlerine iletmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 03.02.2020 16:12
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