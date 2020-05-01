İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir? 2020 KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar

KOBİ’ler 2020 KOSGEB faizsiz kredi nasıl alınır ve şartları neler merak ediyor. Bilindiği gibi KOSGEB KOBİ’lere hibe ve kredi desteği vermektedir. İŞTE KOSGEB’in 2020 yılında verdiği faizsiz kredi desteği hakkında ayrıntılar…

01 Mayıs 2020 Cuma 20:30
KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir? 2020 KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar

KOSGEB işletme sahiplerine yaptıkları masrafların %75’i kadar faizsiz kredi veriyor. Söz konusu kredi KOBİ özelliğinde olan işletmeler için geçerlidir. İşletme sahipleri KOSGEB üzerinden verilen faizsiz krediyi nasıl alacaklarını araştırıyor.

KOSGEB KOBİ niteliği olan işletmelere masraflarının %75’i kadar kredi verirken, bazı durumlarda hibe desteği de vermektedir. Ancak bu destek ve hibelerden yararlanmak için belli şartlara uygun olmak gerekiyor.

KOSGEB faizsiz kredi ile hedeflenenler nelerdir?

KOSGEB faizsiz kredi desteği vererek bazı hedeflere ulaşmayı amaçlar. Bu amaçlar şu şekildedir:

  • KOBİ’lerin üretimini arttırarak, daha iyi üretim yapabilecek ve kaliteli üretim yapabilecek düzeye ulaştırmak.
  • İstihdamın arttırılmasını sağlamak.
  • Ekonomik sorun yaşayan KOBİ’lere çözüm yolu sunmak.
  • Uluslararası alanda firmaları desteklemek.
  • Ülke ekonomisinin büyümesini sağlamak ve üretimi arttırmak.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir?

KOSGEB destek ve kredilerinden KOSGEB eğitimleri almış kişiler ve Üniversitelerin Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı tamamlamış olanlar yararlanabilir.

KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar nelerdir?

  • 18 yaşını bitirmiş olmak.
  • T.C Vatandaşı olmak.
  • Kredi talep edilen şirketten gelir elde edilmesi istenir.
  • KOSGEB eğitimlerinin başarıyla tamamlanması gerekir.
  • KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmak.
  • İşletmelerin çalışma planlarını belirten detaylı raporlar hazırlanmalıdır.
  • KOSGEB kredisi istenen işyerinin yakın akrabadan devralınmış olmaması gerekir.
  • Çalışma yürütülen alanda daha önce KOSGEB kredisi alınmamış olmalıdır.
  • İstenen kredi tutarına göre alınacak makine ve malzemelerin 3 yaşından küçük olması gerekir.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

  • İşletme sahibinin ve tüm ortaklarının kimlik bilgileri.
  • Bitirilmiş olan eğitimin sonunda alınan girişimcilik belgesi.
  • Vergi levhası.
  • İşletme ruhsatı.
  • İşletmenin açılış ruhsatı.
  • Kayıtlı olunan odanın kayıt belgesi.
  • Güncel KOBİ beyannamesi.
  • İşletmenin iş planı.
  • İşletmenin tabu veya kira kontratı.

KOSGEB’in faizsiz kredi desteği verdiği sektörler hangileridir?

  • Madencilik ve taş ocakçılığı,
  • İmalat sektörü,
  • İklimlendirme üretimi ve dağıtımı,
  • Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörü,
  • İnşaat sektörü,
  • Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların onarımı,
  • Ulaştırma ve depolama,
  • Konaklama ve yiyecek sektörü,
  • Bilgi ve iletişim faaliyetleri,
  • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
  • Kültür, sanat, eğlence ve spor alanları,

KOSGEB faizsiz kredi başvuru aşamaları nelerdir?

  • İlk olarak destek alınacak şirketin KOSGEB’in destek verdiği sektörde olup olmadığını kontrol edin.
  • Daha sonra girişimcilik sertifikası almak için KOSGEB eğitimlerine katılın. Eğitime katılım başvuruları e-Devlet sisteminden yapılıyor.
  • 32 saat süren eğitimlerin en az %80’ine katılmak zorunludur. Bu eğitimlerin sonunda yapılan sınavdan başarılı puan alınarak sertifika alacaksınız.
  • Sertifika alındıktan sonra faaliyet gösterilecek olan sektör ve kendi işinizle ilgili bir plan hazırlayın. Hazırlanan plan oldukça detaylı olmalıdır. Bu plan ön başvuru sırasında incelenir ve sizden sunum yapmanız istenecektir. İş planı hazırlayan kişiler de mevcuttur. Bu kişilere iş planı hazırlatabilirsiniz.
  • İşletmeyi KOSGEB veri tabanına kaydettirin.
  • İstenen belgelerle birlikte başvurunuzu yapın.

Başvuru yapıldıktan sonra ön değerlendirme onayı alınması halinde kredi başvuru yapmaya hak kazanırsınız.

KOSGEB faizsiz kredi alınabilecek olan anlaşmalı bankalar nelerdir?

KOSGEB’in anlaşmalı olduğu ve KOSGEB faizsiz kredisi veren bankalar şunlardır:

  • Ziraat Bankası
  • Garanti BBVA
  • Denizbank
  • Yapı Kredi Bankası
  • Vakıfbank
  • Akbank
  • Halk Bankası
  • QNB Finansbank
  • İş Bankası

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunda bankalara hangi evraklar sunulmalıdır?

KOSGEB faizsiz kredi başvurularında bankaların isteği evraklar şu şekildedir:

  • Kimlik fotokopisi,
  • Ticaret sicil belgesi,
  • Vergi levhası,
  • Oda kayıt belgesi,
  • İmza beyannamesi,
  • Özel izinler ve belgeler istenmektedir.

KOSGEB faizsiz kredi limitleri nedir?

KOSGEB faizsiz kredi başvuruların 48 aya kadar vade imkanı sağlanmaktadır. 48 ay vadeli kredilerde 1 sene geri ödeme alınmaz. Ödeme periyotları ise her ay veya 3 ayda bir olmak üzere seçilebiliyor. KOSGEB 48 ay vadede en fazla 300.000 TL kredi vermektedir. Banka aracılığıyla kredi alındığı için banka krediye faiz uygular. Uygulanan faiz oranı 100.000 TL için 30.000 TL olur. Ancak bu faiz ödemesini KOSGEB kendisi karşılar.

KOSGEB faizsiz kredi için sermaye sahibi olunması gerekli midir?

KOSGEB faizsiz kredilerinden yararlanmak için haliz hazırda bir işletmenin olması gerekir. Buna göre kişiler kendi sermayeleriyle iş yerini açtıktan sonra başvuru da bulunabilir.

KOSGEB faizsiz kredi ödemesi nereye yapılmaktadır?

KOSGEB faizsiz kredi ödemeleri kredi alınan bankaya yapılmaktadır.  Aynı şekilde kredi almaya hak kazanan kişi ödemesini kendi hesabına alacaktır.

KOSGEB faizsiz kredi alan işletmeler denetlenir mi?

KOSGEB kredisi alan işletmeler alınan destekle birlikte 3 yıl boyunca KOSGEB tarafından denetlenir. Bu denetlemelerde işletme faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam etmesi esas alınır. İflas edilmesi durumunda işletmeye verilen kredi faiziyle birlikte geri alınır.

Son Güncelleme: 01.05.2020 20:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
2020 Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak?
Sokağa çıkma yasağında site bahçesi sokak sayılır mı?
Pillow Challenge akımı nedir? Karantinanın yeni sosyal medya akımı hakkında bilgiler
Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?
En uygun faizli ve vadeli bayram kredisini hangi banka veriyor?
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Fatih Çıtlak ramazan programı hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.