KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir? 2020 KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar

KOSGEB işletme sahiplerine yaptıkları masrafların %75’i kadar faizsiz kredi veriyor. Söz konusu kredi KOBİ özelliğinde olan işletmeler için geçerlidir. İşletme sahipleri KOSGEB üzerinden verilen faizsiz krediyi nasıl alacaklarını araştırıyor.

KOSGEB KOBİ niteliği olan işletmelere masraflarının %75’i kadar kredi verirken, bazı durumlarda hibe desteği de vermektedir. Ancak bu destek ve hibelerden yararlanmak için belli şartlara uygun olmak gerekiyor.

KOSGEB faizsiz kredi ile hedeflenenler nelerdir?

KOSGEB faizsiz kredi desteği vererek bazı hedeflere ulaşmayı amaçlar. Bu amaçlar şu şekildedir:

KOBİ’lerin üretimini arttırarak, daha iyi üretim yapabilecek ve kaliteli üretim yapabilecek düzeye ulaştırmak.

İstihdamın arttırılmasını sağlamak.

Ekonomik sorun yaşayan KOBİ’lere çözüm yolu sunmak.

Uluslararası alanda firmaları desteklemek.

Ülke ekonomisinin büyümesini sağlamak ve üretimi arttırmak.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir?

KOSGEB destek ve kredilerinden KOSGEB eğitimleri almış kişiler ve Üniversitelerin Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı tamamlamış olanlar yararlanabilir.

KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar nelerdir?

18 yaşını bitirmiş olmak.

T.C Vatandaşı olmak.

Kredi talep edilen şirketten gelir elde edilmesi istenir.

KOSGEB eğitimlerinin başarıyla tamamlanması gerekir.

KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmak.

İşletmelerin çalışma planlarını belirten detaylı raporlar hazırlanmalıdır.

KOSGEB kredisi istenen işyerinin yakın akrabadan devralınmış olmaması gerekir.

Çalışma yürütülen alanda daha önce KOSGEB kredisi alınmamış olmalıdır.

İstenen kredi tutarına göre alınacak makine ve malzemelerin 3 yaşından küçük olması gerekir.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

İşletme sahibinin ve tüm ortaklarının kimlik bilgileri.

Bitirilmiş olan eğitimin sonunda alınan girişimcilik belgesi.

Vergi levhası.

İşletme ruhsatı.

İşletmenin açılış ruhsatı.

Kayıtlı olunan odanın kayıt belgesi.

Güncel KOBİ beyannamesi.

İşletmenin iş planı.

İşletmenin tabu veya kira kontratı.

KOSGEB’in faizsiz kredi desteği verdiği sektörler hangileridir?

Madencilik ve taş ocakçılığı,

İmalat sektörü,

İklimlendirme üretimi ve dağıtımı,

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörü,

İnşaat sektörü,

Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtların onarımı,

Ulaştırma ve depolama,

Konaklama ve yiyecek sektörü,

Bilgi ve iletişim faaliyetleri,

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

Kültür, sanat, eğlence ve spor alanları,

KOSGEB faizsiz kredi başvuru aşamaları nelerdir?

İlk olarak destek alınacak şirketin KOSGEB’in destek verdiği sektörde olup olmadığını kontrol edin.

Daha sonra girişimcilik sertifikası almak için KOSGEB eğitimlerine katılın. Eğitime katılım başvuruları e-Devlet sisteminden yapılıyor.

32 saat süren eğitimlerin en az %80’ine katılmak zorunludur. Bu eğitimlerin sonunda yapılan sınavdan başarılı puan alınarak sertifika alacaksınız.

Sertifika alındıktan sonra faaliyet gösterilecek olan sektör ve kendi işinizle ilgili bir plan hazırlayın. Hazırlanan plan oldukça detaylı olmalıdır. Bu plan ön başvuru sırasında incelenir ve sizden sunum yapmanız istenecektir. İş planı hazırlayan kişiler de mevcuttur. Bu kişilere iş planı hazırlatabilirsiniz.

İşletmeyi KOSGEB veri tabanına kaydettirin.

İstenen belgelerle birlikte başvurunuzu yapın.

Başvuru yapıldıktan sonra ön değerlendirme onayı alınması halinde kredi başvuru yapmaya hak kazanırsınız.

KOSGEB faizsiz kredi alınabilecek olan anlaşmalı bankalar nelerdir?

Ziraat Bankası

Garanti BBVA

Denizbank

Yapı Kredi Bankası

Vakıfbank

Akbank

Halk Bankası

QNB Finansbank

İş Bankası

KOSGEB faizsiz kredi başvurusunda bankalara hangi evraklar sunulmalıdır?

KOSGEB’in anlaşmalı olduğu ve KOSGEB faizsiz kredisi veren bankalar şunlardır:

KOSGEB faizsiz kredi başvurularında bankaların isteği evraklar şu şekildedir:

Kimlik fotokopisi,

Ticaret sicil belgesi,

Vergi levhası,

Oda kayıt belgesi,

İmza beyannamesi,

Özel izinler ve belgeler istenmektedir.

KOSGEB faizsiz kredi limitleri nedir?

KOSGEB faizsiz kredi başvuruların 48 aya kadar vade imkanı sağlanmaktadır. 48 ay vadeli kredilerde 1 sene geri ödeme alınmaz. Ödeme periyotları ise her ay veya 3 ayda bir olmak üzere seçilebiliyor. KOSGEB 48 ay vadede en fazla 300.000 TL kredi vermektedir. Banka aracılığıyla kredi alındığı için banka krediye faiz uygular. Uygulanan faiz oranı 100.000 TL için 30.000 TL olur. Ancak bu faiz ödemesini KOSGEB kendisi karşılar.

KOSGEB faizsiz kredi için sermaye sahibi olunması gerekli midir?

KOSGEB faizsiz kredilerinden yararlanmak için haliz hazırda bir işletmenin olması gerekir. Buna göre kişiler kendi sermayeleriyle iş yerini açtıktan sonra başvuru da bulunabilir.

KOSGEB faizsiz kredi ödemesi nereye yapılmaktadır?

KOSGEB faizsiz kredi ödemeleri kredi alınan bankaya yapılmaktadır. Aynı şekilde kredi almaya hak kazanan kişi ödemesini kendi hesabına alacaktır.

KOSGEB faizsiz kredi alan işletmeler denetlenir mi?

KOSGEB kredisi alan işletmeler alınan destekle birlikte 3 yıl boyunca KOSGEB tarafından denetlenir. Bu denetlemelerde işletme faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam etmesi esas alınır. İflas edilmesi durumunda işletmeye verilen kredi faiziyle birlikte geri alınır.