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KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kamuoyuna KOSGEB ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi verileceği açıklandı! İşte KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri hakkındaki tüm ayrıntılar…

03 Mart 2020 Salı 16:39
KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri

Her sene KOSGEB başvuruları belirlenmiş dönemler içerisinde KOSGEB’in resmi intenet sayfası üzerinden yapılmaktadır. KOSGEB’den kredi ve hibe desteği almak isteyen girişimciler bu başvurulara büyük yoğunluk göstermektedirler. Büyük ilgi gören KOSGEB kredileri ve hibeleri birçok kişinin şirketini büyütmesinde etkili rol oynamaktadır.

KOSGEB Kredi ve Hibe Başvuruları

Senenin belirli bir zaman dilimi içinde yapılabilen KOSGEB kredi başvuruları girişimci vatandaşlara 50.000 TL hibe ve 100.000 TL kredi imkanı sağlamaktadır. KOSGEB’e başvuruda bulunacak olan kişilerin ya da küçük ölçekli işletme sahiplerinin KOSGEB tarafından talep edilen koşullara uygunluk göstermesi de büyük önem arz etmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakın bir tarihte yapmış olduğu açıklamalarında KOSGEB’in girişimcilik destek programında faydalanan ya da faydalanmayı planlayan kişilere 50.000 TL seviyesine kadar hibe verilecek yeni bir kredi programı başlattıklarını ifade etti. Varank, “İlk defa uygulanacak olan bu mekanizmayla 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB kendisi karşılayacak” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Başvuruları Nasıl Yapılır?

KOSGEB’e kredi ya da hibe desteği için başvuruda bulunacak olan girişimcilerin kuruma başvuru yapmadan evvel koşulları sağlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda sağlanması gereken koşullar yer almaktadır.

  • İŞKUR tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimine kayıt olmak,
  • Uygulamalı girişimcilik eğitiminin devam şartına uyarak bu programları başarıyla tamamladığına dair sertifika almak,
  • Sertifika ile yeni bir proje hazırlamak,
  • Projenin sunumunu yapmak ve KOSGEB’ten kredi veya hibe onayı almak,
  • İş kurduktan sonra harcanan tüm masrafları faturalandırmak

Yukarıdaki kısımda yer alan koşulları sağlayan girişimciler KOSGEB’e hibe ya da kredi için başvuruda bulunabilmektedirler. KOSGEB tarafından verilen hibeler yalnızca kendi iş yerini açmak isteyen kişilere verilmektedir.

Son Güncelleme: 03.03.2020 16:39
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