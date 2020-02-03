KOSGEB hibe ile desteklediği iş sektörleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB 1990 yılından bugüne imalat hariç diğer sektörlerde yatırım yapmak isteyen işletmelere destek sağlamaya devam ediyor.

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler

KOSGEB birçok sektörü desteklemektedir. Her sektöre de farklı miktarlarda yatırım yapan KOSGEB aşağıda yer alan sektörlere destek sağlamaktadır:

Madencilik ve taş ocakçılığı: Kömür, linyit, ham petrol, doğal gaz, demir, nikel, bakır, uranyum, toryum, katran, altın, gümüş madenciliği. Ayrıca madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici faaliyetler.

İmalat: Gıda ürünleri imalatı, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve imalatı, tekstil ve dokuma ürünleri imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri: Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, kanalizasyon, atıkların toplanması, ıslahı ve bertarafı.

İnşaat: Bina inşaatı, kara ve demir yolları inşaatı, otoyol inşaatı, tünel inşaatı, telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı.

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

Toptan ve perakende ticaret: Çiçeklerin, bitkilerin ve benzerlerinin toptan satışını yapan aracılar, canlı hayvanların toptan satışını yapan aracılar, çeşitli malzeme, ekipman, ürünlerin toptan satışını yapan aracılar, gıda maddeleri toptan ticareti.

Ulaştırma ve depolama: Kara, hava, demir yolu taşımacılığı, posta ve kurye faaliyetleri ile her türlü yük taşımacılığı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri: Otel ve benzeri konaklama yerleri, lokantalar, kantinler, pastane, tatlıcı ve börekçiler.

Bilgi ve iletişim: Basılı yayım faaliyetleri, yazılım programlarının yayımlanması, radyo, televizyon yayıncılığı, telekomünikasyon, web portalı faaliyetleri.

Finans ve sigorta faaliyetleri

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: İdari danışmanlık faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, insan kaynakları faaliyetleri, mimarlık faaliyetleri, çeşitli projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, yapı denetim kuruluşları, reklamcılık ve piyasa araştırması, fotoğrafçılık faaliyetleri.

İdari ve destek hizmet faaliyetleri: Kiralama faaliyetleri, iş bulma acenteleri faaliyetleri, seyahat acenteleri faaliyetleri, özel güvenlik faaliyetleri, çağrı merkezi faaliyetleri, trafik müşavirliği.

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor: Kütüphaneler, müzeler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi, botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlar ile ilgili faaliyetler.

Diğer hizmet faaliyetleri: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, ayakkabı ve deri eşyaları onarımı, mücevherlerin onarımı, çilingirlik hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, kuaförlük ve diğer güzellik salonları faaliyetleri, cenaze işleri ile ilgili faaliyetler.

KOSGEB öncelik olarak üretim ve ihracat yapan şirketlere yatırım yapıyor. Genç ya da kadın girişimcilere de ayrıcalık tanıyan KOSGEB bunun dışında engelli, gazi olan ya da şehit yakını kimseleri de öncelikli sayıyor. KOSGEB teknolojik firmalara 1.500.000 ve kişilere de 5.000 TL destek veriyor

Diğer KOSGEB Destekleri

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Bu program ile KOSGEB yeni iş kurmayı planlayan kişilere işletmeleri için 5.000 TL’den 60.000 TL’ye kadar destek veriyor. Üretim yapan girişimcilere verilen para ise 5.000 ile 370.000 TL’ye kadar çıkıyor.

ARGE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

ARGE ve İnovasyon Destek Programında yeni fikirler ortaya koyan girişimcilere yeni ürün,hizmet ya da bilgi içeren projelere 750.000 TL’ye kadar yatırım yapılıyor.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında, orta ya da ileri teknoloji içeren projelere 5 milyon TL’ye kadar destek veriyor.

Stratejik Ürün Destek Programında ise orta ya da ileri teknoloji içeren yüksek katma değere sahip ürünlerin üretimini arttırmayı amaçlayan projelere 1.500.000 ile 5.000.000 TL arasında yatırım sağlanıyor.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programında küçük ve orta şirketler için markalaşma amaçlı 370 bin TL’ye kadar yardım yapılıyor.

KOBİ Gelişim Destek Programında yüksek katma değer sağlayan projelere 1 milyon TL’ye kadar destek veriliyor.

Yurt Dışı Pazar Destek Programında ise yurt dışı içerikli projelere ve e ticarete 300 bin TL’ye kadar yardım sağlanıyor.

İş Birliği Destek Programı aynı oranda büyüklüğe sahip şirketlerin aralarında ya da daha büyük şirketlerle yaptığı ortalıklara destek sağlıyor.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programında ise yurt dışına açılan teknolojik ürünlerinden 60 bin USD’ye kadar desteği sağlanıyor.

KOBİ Finansman Destekleri

KOBİ’lere destek olma amacı ile ürün kalitesini çoğaltmaj ve iş alanı yaratmak amacı ile 500 bine kadar destek ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören şirketlere yine 500 bin TL’ye varan destek yapılıyor.

Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB’in desteklediği alanlardan birisi olan laboratuvar hizmetleri için destek sağlanmaktadır. Adana, Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya’da 8 metal ve plastik/kauçuk laboratuvarı çalıştırılmaktadır.

KOSGEB’in Destek Sağlamadığı Sektörler

Spor salonları

Veterinerlik hizmetleri

Eğitimi destekleyici faaliyetler

Avukatlık hizmetleri

Siyasi parti oluşumları

Toptan içki, tütün satışı

Şans oyunları

KOSGEB sunduğu yatırımların yanında eğitimler vererek girişimcilerin bilgilenmelerini sağlıyor ve bunu online videolar, canlı dersler e-kitaplar gibi yollarla yapıyor. Bunların arkasına da deneme sınavları ile bilgi ölçmeyi amaçlıyor. Başarıyla tamamlamanın sonucunda ise e-sertifika veriliyor.

KOSGEB Nace Kodlarını Nasıl Öğrenirim?

Nace kodları tehlike sınıflandırması yapan bir uygulamadır. Tehlikeli, az ve çok tehlikeli sınıflanmasında sektörlere göre belli bir kategorileme yapılmaktadır. KOSGEB’in ana sayfasında bulunan KOBİ seçeneğinde yer alan Desteklenen Sektörlerden nace kodları bulunabilmektedir.

Sektörü aratarak da detaylı listeye ulaşmanız mümkündür. Tüm bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB’e kayıt olmanız yeterlidir. KOSGEB’de yer alan Nereden Başlamalıyım? Seçeneği ile ayrıntılı bilgiye erişmeniz mümkündür.