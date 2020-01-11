KOSGEB market ve bakkal açmak için hibe destekleri nelerdir? 2020 Kosgeb market ve bakkal hibeleri

KOSGEB market, bakkal hibe desteği, girişimci kişilerin belirli şartlara uygun olması sonucu verilen bir destektir. Kurumun desteklerinden yararlanabilmek için gerekli olan ilk önemli şart kurumun destek sağladığı sektörlerden herhangi birinde hizmet sunmaktır. KOSGEB kurumundan market ve bakkal açabilmek için de destek alınabilmektedir.

2020 KOSGEB MARKET, BAKKAL AÇMAK İÇİN HİBE DESTEĞİ NELERDİR?

KOSGEB tarafından market veya bakkal açmak isteyen kişilere sunduğu KOSGEB hibe desteği üzerinden verilen ücretin tamamı geri ödemesiz olarak verilmektedir. Verilen bu destekten yararlanmış kişilere harcamaları oranına bakılarak kredi verilir ve bu kredinin geri ödemesi hiçbir şekilde talep edilmez.

KOSGEB MARKET, BAKKAL AÇMAK İÇİN KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

KOSGEB market ve bakkal açmak isteyen vatandaşlara verdiği hibe desteğinin yanı sıra bir de kredi desteği ile katkıda bulunur. Kredi desteğinden yararlanabilmek için de KOSGEB’in destek sağlamak için öngörülmüş olarak sunulan bir seçenektir.

Kısacası, bu kredi ’yi alan vatandaşların, almış oldukları parayı geri ödeme gibi bir zorunluğu yoktur. Fakat geri ödemeler sırasında faiz talep edilmemektedir.

KOSGEB DEVLET DESTEĞİ MİKTARLARI NE KADAR?

Her sene yeniden düzenlenen KOSGEB devlet desteği miktarının 2020 yılı için belirlenen destek miktarları şöyledir:

KOSGEB hibe desteği almak isteyen kişilerin destek kapsamında alabilecekleri maksimum miktar 50 bin TL’dir.

KOSGEB faizsiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin destek kapsamında kullanabilecekleri maksimum kredi miktarı ise 100 bin TL’dir.

KOSGEB ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİDİR?

KOSGEB kredi destekleri, kurumun belirlemiş olduğu şartlara uyanlara bankalar aracılığıyla verilen bir kredidir. Kurumun sağladığı faydalardan yararlanmak isteyen kişilerin bu desteği alabileceği bankalar yalnızca KOSGEB tarafından anlaşmalı olan bankalardır.

KOSGEB ile anlaşmalı olan bankalar şunlardır:

Akbank

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

Yapı Kredi Bankası

Denizbank

QNB Finansbank

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıfbank

KOSGEB MARKET AÇMA DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB’in sağladığı kredi desteklerinden yararlanmak için öncelikle vatandaşların kurum tarafından belirlenmiş olan şartlara uyması gerekir. KOSGEB tarafından destek şartları şöyledir:

KOSGEB kurumu desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin, kurum tarafından verilen girişimcilik kursu eğitimlerine katılarak başarı göstermesi gerekmektedir.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri sonunda başarı gösteren kişilere girişimcilik sertifikası verilmektedir. Girişimcilik sertifikası kurumdan destek almak istediğiniz takdirde talep edilmektedir.

KOSGEB kurumu desteklerini yapılan harcamalar oranında sağlamaktadır. Yani kurumdan destek alabilmek için işletmeniz için yaptığınız masrafları belgelendirmeniz gerekmektedir.

KOSGEB kurumu desteklerinden faydalanmak için işletme açılışını girişimcilik sertifikası aldıktan sonra gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Kurumdan destek almak isteyen kişilerin açmış oldukları işletmede en az %30 pay sahibi olması gerekmektedir.

KOSGEB kurumunun destek sağlamak için belirlemiş olduğu sektörlerden birinde işletme kurulması gerekmektedir.

Projenizin KOSGEB kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

KOSGEB MARKET SEKTÖRÜNDEKİ NACE KODLAR NEDİR?

KOSGEB market ve bakkalcılık sektörüne de destek sağlar. Kurum ilk olarak, market zincirlerinin hızla büyümeye başladığı zaman, market açmak isteyen kişilere yardım sağlayarak kültürümüzü korumayı amaçlamıştır. KOSGEB market sektörü NACE kodları şunlardır:

47- Perakende ticaret

11- Belirli bir mala tahsil edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret

11.02- Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret

Bu kodlar ile birlikte KOSGEB kurumundan destek alabilme fırsatınız bulunmaktadır.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU NEDİR?

KOSGEB girişimcilik kursu, işletme açmak isteyenlerin, işletme açmadan önce gerekli olan bilgileri ve kişilere yol göstermek için yapılan bir kurstur. KOSGEB aracılığıyla verilen destekler, diğer devlet desteklerinde olduğundan düşük bir tutardır. Kurum bu destekleri verirken bilinçli bir şekilde harcama yapılmış olduğundan emin olmak ister.

Bundan dolayı da işletme açmak isteyen kişilerin, işletmelerini açmadan önceki ve sonraki zamanlarda işletmelerini ayakta kalabilmesi için ve sürdürebilmeleri için verilen bir eğitim programıdır. Uygulamalı olarak girişimcilik eğitimi temel pazarlama ve üretim taktiklerinin dışında diğer meslek gruplarındaki kişilerin de mesleki tecrübelerini, yeni işletme kurmak isteyen kişilere paylaşır ve program genel olarak 32 saat sürer.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB tarafından verilen yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler öncelik olarak KOSGEB girişimcilik kurslarında bulunan şartları yerine getirmelidir. Girişimcilik kursunu başarılı bir şekilde geçemeyen ve girişimcilik sertifikası alamamış kişilere ise hiçbir destek verilmemektedir. KOSGEB kurumu girişimcilik kursuna kabul için de bazı şartları öngörmüştür. KOSGEB girişimcilik kursuna girebilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekildedir:

18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.

Adli sicil kaydında terör suçu veya yüz kızartıcı suç bulunmaması gerekmektedir.

En az ilkokul mezunu olmanız gerekmektedir.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB uygulamalı olarak girişimcilik kursuna katılabilmeniz için iki seçenek mevcuttur. Seçeneklerden bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu ilk müdürlükleridir. Kurumun bağlı olduğu il ve ilçe müdürlüklerine gidildikten sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzu yapabilmeniz için bazı evraklar gerekmektedir:

Kimlik kartı

Sigortanız olmadığına dair belge

KOSGEB girişimcilik eğitimine dahil olmak isteyen kişilerin başvuruları için kullanabilecekleri bir diğer alan ise e-devlet kapısı sistemidir.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KOSGEB uygulamalı olarak yapılan girişimcilik kursuna online olarak e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden başvurulabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu çoğu hizmet gibi uygulamalı olarak girişimcilik eğitimi de online hizmetler içinde yer almaktadır.

Belirttiğimiz hizmetten yararlanabilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Sisteme e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Ardından kurumun ana sayfasında görüntülenen “Kurumlar” sekmesine tıklamanız ve listelenen kurumlar arasında “Sosyal Güvenlik Kurumu”nu seçmeniz gerekmektedir.

Görüntülenecek olan ekranda kurumdan online olarak faydalanabileceğiniz hizmetler listelenmektedir. Bu listeden “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu” hizmetini seçerek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hizmete https://www.turkiye.gov.tr/kosgeb-uygulamal-giriimcilik-eitimi-bavurusu-2727 linkine tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi, e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabilmek için kullanılan bir kanaldır. Çoğu kamu kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlere online sistem üzerinden yararlanabilmenizi sağlayan e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için elektronik imza, mobil imza veya intenet bankacılığı sistemlerini kullanma imkanı bulunmayanların e-Devlet şifresini almaları gerekmekte.

E-Devlet şifresi, herhangi bir PTT kurumundan alınabilir. Şifresini ilk defa alacak olan kişiler ise 2 TL ücret ödemesi gereklidir. Sonraki her şifre alım ücretleri bedeli 4 TL olarak belirlenmiştir.

MARKET AÇMAK İÇİN GEREKEN SERMAYE MİKTARI NE KADAR?

Market açmak için gerekli olan sermaye miktarı, kişilerin açmak istediği marketin büyüklüğü oranında değişiklik gösterebilmektedir. metrekare bir market açmak için ortalama olarak 51 bin TL harcamanız gerekmektedir. Bu paranın 25 bin TL’si market içi malzemelerine, diğer 25 bin TL’si market kurulumu için harcanmalıdır. En son elde kalan 1000 TL ise market açmak için yapılacak resmi işlemlere ödenecek paradır.

KOSGEB KREDİSİ İLE MARKET AÇILIR MI?

KOSGEB kredisi ile market açabilirsiniz. Fakat KOSGEB aracılığıyla verilen destekler, yapılacak harcama tutarına harcanmalıdır. Yani önce gerekli olan harcamalarınızı yapmalı daha sonrasında yapmış olduğunuz bu harcamalarınızı belgelendirerek kuruma başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bundan dolayı ilk olarak, market açmadan önce elinizde sermaye bulundurmanız gerekli. Eğer sermayeniz yoksa yalnızca KOSGEB kredisi ile market açmanız olanaksızdır.

En son işlemde ise, KOSGEB kurumunun projenizi onaylaması gerekmektedir. Her türlü projenin kurum tarafından onaylanarak destek alması imkansızdır ve aynı zamanda Bu sebeple marketinizde sağlam bir girişimcilik fikriniz olduğu taktirde marketiniz desteği almaya hak kazanacaktır.