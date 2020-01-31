KOSGEB yerili üretime destek için yüzde 70 geri ödemesiz destek sağlıyor

KOSGEB, girişimcilerin işletmelerini faaliyete geçirebilmesini sağlayabilmek için desteklerini sürdürüyor. KOSGEB, yerli üretim konusunda projelere yüzde yüz destek verileceğini duyurdu. Hibe ve destek kredilerine yenisini ekleyen KOSGEB, yurtdışından Türkiye’ye getirilen malları yerli üretime çevirecek olan girişimciler için milyon TL üst limitle destek verecek.

KOSGEB’den yerli üretime destek olanağı

KOSGEB, yerli üretimin desteklenmesi açısından iş planı bulunan girişimcilere maddi destek olanağı sağlıyor. 5 milyon TL üst limitle verilecek maddi destek kapsamında hibe desteğinin yüzde 70’i ödemesiz olarak girişimciye sunuluyor.

KOSGEB yerli üretime yüzde yüz destek verilen alanlar nelerdir?

KOSGEB yerli üretime destek kapsamında;

Makine-teçhizat, yazılım, personel, bilgi, test, kalibrasyon, hizmet giderleri için destekler veriyor.

KOSGEB yüzde 70 geri ödemesiz destek sağlıyor

KOSGEB, yerli üretim planı bulunan girişimciler için 5 milyon TL’ye kadar hibe desteğinin yüzde 70’ini talep etmiyor. İşletme açan kişi hibe desteğinin yalnızca yüzde 30’unu ödemekle mükellef olacak. Yerli malzemelerin dek kullanıldığı işletmelerde bu oran yüzde 15’e kadar düşüyor.

KOSGEB yerli üretim destek oranı

KOSGEB, 5 milyon TL’ye kadar olan destekler için yüzde 70 hibe yüzde 30 geri ödeme talep ediyor. KOSGEB’den avans kredi almış olan işletmeler ise geri ödemeyi yüzde 25 olarak yapmakla mükellef tutuluyor.

KOSGEB destek programları nelerdir?

Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Genel Destek Programı

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

AR-GE, İnovasyon Destek Programı

KOSGEB Destek Programları

KOSGEB Destek Programları

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

Laboratuvar Hizmetleri