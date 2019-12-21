KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi

Türkiye genelinde girşimci adaylarını destekleyen ve KOBİ'lere de kaynak aktaran Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), 2020 yılında destekelrine devam edeceklerini ve 2 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlanacağını açıkladı.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı 1,5 milyona yakın bir işletme bulunduğunu belirterek önümüzdeki yıl yeni destek programlarını da uygulamaya koyduklarını söyledi.

KOSGEB'in 2020 yılı destek bütçesinde yüzde 9,45'lik artış olduğunu vurgulayan Uzkurt, "Gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ'lerin projelerine aktaracağız." diye konuştu.

Bazı destek programlarının revize edildiğini belirten Başkan Uzkurt, "Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin gelişmelerine katkı sağladık." dedi.

KOBİ'lerin bu yıl Stratejik Ürün Destek Programı'na başladıklarını söyleyen Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ithal edilen ürünleri yerli olarak kaydetti.

Başkan Uzkurt ayrıca, KOBİ'lerin iş birlik arttırımlarını sağlamak için İş Birliği Destek Programı'nın da revize edildiğini uygulamaya alınan yeni programla birlikte 10 milyon liraya kadar destek verdiklerini belirttiği açıklamasında bu programla işletmelerin iş birliği kültürünü artırmayı ve tasarruf sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kadınların iş gücü piyasasında yer almasına oldukça fazla önem verdiklerine dikkat çeken Uzkurt, "Bu konuda gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızın kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmelerini teminen adımlar atıyoruz. 2019'da 13 bin 854 kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya çıkardık. Desteklerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.