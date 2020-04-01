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Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor

Dünyayı esir alan ve ekonomileri allak pullak eden korona virüs doları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.Dün 6.56 - 6.60 bandında hareket eden dolar bu sabaha yükselişle başladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:57
Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor

Dünyada yayılması önlenemeyen korona virüs vakaları Türkiye'de de ekonomiyi etkiliyor.Merkez bankalasının virüsün ekonomideki tahribatını azaltmak için attığı adımlar kurda geçen hafta 6.38'e kadar gerilemeye neden olsa da burada kalıcılık sağlayamamıştı.

Dolar bu sabah 6.62'de, Euro 7.30 seyrediyor.

FED'in piyasaya daha fazla dolar pompalayacağı haberi dolar endeksinde sınırlı yükselişe neden oluyor.

Bugün ABD'de Mart ayı özel sektör istihdam verisi takip edilecek, küresel piyasalar koronavirüs salgınına dair gelişmeleri ve hükümetlerin atacağı adımları fiyatlamaya devam edecek. 

Piyasalar doviz işlemleri aşağıdaki gibi (saat: 10.00 itibariyle)

İSTANBUL                             ALIŞ                         SATIŞ
ABD Doları                          6,6260                       6,6270
Avro                                     7,2930                       7,2940
Sterlin                                   8,1750                      8,2160


ANKARA        
ABD Doları                          6,5900                        6,6400
Avro                                     7,2650                          7,3450
Sterlin                                     8,1110                       8,2600
 

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Dolar
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