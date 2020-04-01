Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor

Dünyada yayılması önlenemeyen korona virüs vakaları Türkiye'de de ekonomiyi etkiliyor.Merkez bankalasının virüsün ekonomideki tahribatını azaltmak için attığı adımlar kurda geçen hafta 6.38'e kadar gerilemeye neden olsa da burada kalıcılık sağlayamamıştı.

Dolar bu sabah 6.62'de, Euro 7.30 seyrediyor.

FED'in piyasaya daha fazla dolar pompalayacağı haberi dolar endeksinde sınırlı yükselişe neden oluyor.

Bugün ABD'de Mart ayı özel sektör istihdam verisi takip edilecek, küresel piyasalar koronavirüs salgınına dair gelişmeleri ve hükümetlerin atacağı adımları fiyatlamaya devam edecek.

Piyasalar doviz işlemleri aşağıdaki gibi (saat: 10.00 itibariyle)

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,6260 6,6270

Avro 7,2930 7,2940

Sterlin 8,1750 8,2160





ANKARAABD Doları 6,5900 6,6400Avro 7,2650 7,3450Sterlin 8,1110 8,2600