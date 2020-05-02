Köyde hayvancılık için faizsiz devlet kredisi ve desteleri 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üretimle ilgili düşük faizli işletme kredisi kullandırılmasıyla ilgili kararda 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarihi arasında uygulanacak olan düşük faizli yüksek kredi limitleri ile hayvancılığa başlanabilmektedir.

Bu kararla ile çiftçilere verilecek olan düşük faizli ve faizsiz kredilerin uygulama usu ve esasları ise 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında çiftçilerin faiz indirimlerinden faydalanabilmesi için bütün koşulları sağlamaları lazımdır.

500.000 ile 50 milyon arasında verilecek olan krediler üretim konularına göre değişmektedir. Belirtilen özellikleri karşılayan üreticiler %25 ile %75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak %10 faiz indiriminden faydalanabilecek ve toplam uygulanacak indirim oranı ise %100’ü geçememektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 sene süresince üretim konularına göre finansal destekte bulunacağını açıklamıştır. Başvurular Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2020 senesinin sonuna kadar başvurular alınmaktadır. Gereken belgelerin düzenlenmesi ve banka şubelerine gidilerek başvurular yapılabilmektedir. Büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar pek çok konuda destekler verilmektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Faizsiz Yatırım ve İşletme Kredisi Üretim Konuları

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Küçükbaş Hayvancılık

Arıcılık

Kanatlı Sektörü

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Sektörü

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Gereken Belgeler

Gerçek kişilerden istenenler;

Kimlik belgesi

Çiçi Kayıt Belgesi

Bilançosu mevcut işletmelerin son 3 yıllık bilançoları

Krediye karşılık teminat belgesi

Tarımsal işletmenin kira kontratı, tapu kaydı

Tüzel kişilerden istenenler;

ÇKS belgesi

Ticaret sicil gazetesi

Kayıtlı olunan odanın belgesi

Vergi levhası

Noter onaylı imza sirküleri

Teminat belgeleri

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tarımsal işletme tapu kaydı, kira kontrat

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üretimi konusunda kredi için verdiği en üst limit 25 milyon liradır. İndirim oranı alarak yatırım kredis için %50, işletme kredi için de %50 faiz indirimi yapılmaktadır. Kriterleri sağlayan kişiler için %10 oranında ek indirim verilmektedir. Tüm kriterleri sağlayanlara ise %100 indirim oranı verilmektedir.

Sütçü Sığır Irkları: Holstein, Jersey ve Avrupa kırmızıları

Kombine Damızlık Irklar: Kahverengi swiss, Simental ve Montbeliard

Bu krediden faydalanılabilmesi için ilk yavrusuna hamile ya da en çok ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması lazımdır. Kredi ile temin edilecek mandalarda ise Bakanlık sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna hamile ya da en çok ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması lazımdır.

İşletme dönemi kredisi başvurularının değerlendirilmesinde işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah eri tabanı kayıtlarına bakılarak işlemler yapılabilmektedir.

Çiftçilere faizsiz işletme ve yatırım kredisi verilebilmesi için 50 baş ve üzeri, manda ya da damızlık sığır işletmesi kurulması ya da işletme kapasitesinin 50 baştan fazla olması lazımdır.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde kullanılacak olan en üst kredi limiti 10 milyon liradır. Damızlık ve düve yetiştiriciliği için indirim oranlarına bakıldığında işletme ve yatırım döneminde %75 indirim oranı sağlanmaktadır. Kredi kullandırılacak olan damızlık düveler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veri tabanına kayıtlı olması lazımdır. Damızlık belgesine sahip olunmalıdır. Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde pek çok ekipman alımı yatırım dönemi kredilerinden faydalanmaktadır.

Hayvan ırkları: Avrupa kırmızıları, jersey, holstein, Brown swiss, simental ve montbeliard

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Bu kapsamda verilen kredinin üst limiti 10 milyon liradır. Yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak indirim oranları %50’dir. Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden faydalanabilmek için manda da içinde olacak şekilde 50 baş ve üstünde besi sığırcılığı işletmesi kurulması ya da işletme kapasitesini 50 baş ve üstüne çıkarmaları lazımdır.

Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır makinesi, travay, tartı sistemi gibi ekipmanların alımını ve diğer yatırım giderlerini bünyesine almaktadır.

Küçükbaş Hayvancılık

Yeni karar ile kredi üst limiti 15 milyon lira olmaktadır. 5 tane belirlenen kriterlerden hangisi karşılanıyor ise %75 ek indirime %10 faiz indirimi verilecektir. Küçük baş hayvan yetiştiriciliği kredisinden faydalanabilmek için koyunda en az 250, keçide en az 100 baş kapasite olması lazımdır. küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını kapsamaktadır.

Diğer yatırım giderleri ise küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.

Kredi işletme kredisi bünyesinde değerlendirilmektedir.

Hayvanların bakanlık sistemine kayıtlı ve 6-24 aylık olması lazımdır.

Erkek hayvanların ise en az 3 yaşında ve bakanlık sistemine kayıtlı olmaları lazımdır.

Arıcılık

Kredinin limit 2.5 milyon liradır. Ek indirim yoktur. Belirlenmiş kredi kriterlerine uyum sağlanması halinde %10 indirim verilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın AKS sistemine kayıtlı asgari 50 kovanlı işletmeler, ve elindeki kovan sayısını 50’nin üstüne çıkarmak isteyenler bu krediden faydalanabilmektedir.

Kanatlı Sektörü

Bu sektöründe alınabilecek maksimum kredi miktarı 5 milyon liradır. Kriterleri sağlayanlara %25 oranında faiz indirimi, uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi %55 ve işletme dönemi ise %50 faiz indirimli olabilmektedir. En yüksek işletme dönemi indirim oranı %80’dir.

Etlik piliç yetiştiriciliği için asgari 10 bin adet

Kaz, ördek, hindi için asgari 1.000 adet

Bıldırcın için asgari 2.000 adet

Deve kuşu için asgari 50 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kuran ya da halihazırdaki işletmesinin kapasitesini yükselten yetiştiriciler kredi kullanabilmektedir.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kredi üst limiti 10 milyon liradır. Faiz indirimleri %75 olabilmektedir. Belirtilen kriterleri sağlamayan kişilere herhangi bir indirim verilmemektedir.



Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için

Damızlık etlik tavuğu asgari 10.000 adet,

Damızlık yumua tavuğu 10.000 adet,

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla

yapılacak damızlık yumua tavuğu 1000 adet,

Damızlık hindi 5.00 adet,

Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1.000 adet,

Damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarmaları koşulunu sağlamaları lazımdır.

Su Ürünleri Sektörü

Kredi üst limiti 10 milyon liradır. %50 indirim oranına sahip olan su ürünleri sektörü yatırım ve işletme dönemi kredilerinin uygulanabilecek en yüksek indirim oranı ise %80’dir. Koşullara uyum sağlayanlara %10 ek indirim verilir.

Geleneksel Hayvansal Üretim

Kredi üst limiti 1.5 milyon liradır. İndirim oranlarında 100.000 TL’ye kadar olan kredilerde %100 faiz indirimli ve işletme dönemi kredisi de %100’dür. Yatırım ve işletme dönemleri için %50 oranında faiz indirimi yapılır. Uygulanabilecek en yüksek işletme dönemi kredi indirimi ise %90’dır. Belirlenen koşullara uyum sağlayanlara ekstra indirim yapılmaktadır.

Hayvansal üretim konu başlığı altında karar kapsamında ifade edilmeyen hayvansal üretim konularında ya da kararda ifade edilen hayvansal üretim konularında bulunacak şekilde, yukarıdaki kısımda yer alan ilgili konu başlığı altında ifade edilen kapasite, ırk ve yaş koşulu gibi teknik koşulları sağlamayan üreticilerin faiz indirimi istekleri bu başlık kapsamında incelenmektedir.

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