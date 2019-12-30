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Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler

Kırsal bölgelerde yaşam sürenlerin ürettiği organik ürünler her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Köyde para kazandıracak kârlı yeni iş fikirleri ve projeleri dikkate alarak para kazanabilmek mümkün.

30 Aralık 2019 Pazartesi 01:31
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler

Kırsal bir bölgede yaşam sürüyorsanız büyük şehirlerde yaşayan kişiler kadar para kazanma ihtimaliniz olmayabilir. Ancak isterseniz buradaki vaktinizi paraya çevirebilmeniz mümkün. Köyden para kazanabilmek için tercih edebileceğiniz yöntemler arasında intenet bulunuyor. İntenet bağlantınızda e-ticaret, anket doldurma, grafik tasarım veya makale yazarlığı gibi iş dallarına yönelebilirsiniz.

Küçükbaş veya büyükbaş hayvancılık

Kazanmak istediğiniz parayla bir aileyi geçindirecekseniz en az 100 koyun ve 4-5 büyükbaş hayvan almanız gerekmektedir. Köyde yaşayanların öncelikle bir sebebi olması gerekmektedir. Yumurta, et, süt, domates, salatalık gibi gıdaları eğer toptancıdan alıyorsanız kırsal hayatta yaşamanız anlamsız olacaktır.

Tavuk yetiştiriciliği

Son yıllarda organik yumurtalara yönelik büyük bir ilgi söz konusu. Organik tavuk çiftlikleri ile bir Pazar oluşturarak yumurta ticareti işine girebilirsiniz. Köyde tavuk yumurtası alıp satarak geçiminizi sağlayabilmek için tavuk çiftliği kurmalısınız. Büyük bir alanda salma tavukçuluk da yapmak sizin için bir seçenek.

Çiftçilik

Tarla ekip biçebileceğiniz bir alanda para kazanabilirsiniz. Sulak bir arazi üzerine kurulmuş bir yerdeyseniz sulu tarım, yoksa kuru tarım yapabilirsiniz. Kuru tarımda bakliyat ekimleri yapmanız gerekiyor. 200 dönümden fazla ekim yapabileceğiniz bir arazi varsa buğday veya arpa ekin. Ancak 2-3 dönüm araziniz varsa buralara 2-3 dönüm buğday ekerek hasat zamanında kaldıracağınız mahsul ailenizi geçindirmeye yeterli olmaz. Bankaların kredi paketlerinden yararlanarak çiftçilik yapabilirsiniz.

Organik ürün ticari

Köy ürünleri lezzetini şehir merkezlerinde bulmak imkansızdır. Küçük bir fırın açarak yapmış olduğunuz doğal köy ekmeklerini satabilirsiniz. Haftanın belirli günlerinde anlaşmaya vardığınız market veya büfeye köy ekmeğini getirip satabilirsiniz. Son zamanlarda organik ürünlere yönelik rağbet büyük oranda artış göstermiştir. İlçe pazarlarında satabileceğiniz gibi intenet sıkıntınız yoksa e-ticaret siteleri üzerinden satış yapabilirsiniz.

Mantar yetiştiriciliği

Son zamanların en ünlü meslekleri arasında mantar yetiştiriciliği de bulunmaktadır. Bu işin şehirlerde yapılması oldukça zor ve mantar için uygun koşulların oluşturulması meşakkatli olduğu için getirisi de bir hayli fazladır. 100 metre karelik bir alanda kültür ve istiridye mantarı yetiştirebilirsiniz.

Diğer bitkilerle etkileşim halinde olmayan mantarların yetişme koşulları da kendine özgüdür. Nemli ve sıcak ortamlarda çok çabuk büyüyen mantarları yetiştirebilmek için; gübre, çimen, ot, talaş vs. maddeler kullanılması gerekir. Bu karışımlara da kompost denmektedir. Kompostları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi çeşitli firmalardan da temin edebilmeniz mümkündür. Üretimi yapılan mantarları toptan alan mantarlar da bulunuyor.

Sütçülük

Köyde en fazla tercih edilen faaliyetlerden birisi de sütçülüktür. Büyükbaş hayvancılık yapıyorsanız süt satarak gelir elde etmeniz mümkündür. Sütünüzü ilçelere getirerek günlük olarak süt satışı yapabilirsiniz. Fiyat artışıyla süt kilogramı 3-4 TL’den satışa sunuluyor.

Son Güncelleme: 30.12.2019 01:31
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