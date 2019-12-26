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Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları

Köyden şehre göçlerin artmasının birçok olumsuz yanı bulunmaktadır. Bunları azaltmak amacıyla devlet kentten köyüne dönmek isteyen vatandaşlara destek sağlamaktadır. Bunlardan birisi olarak da karşımıza köye dönüş desteği çıkmaktadır. Peki köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş desteği miktarı ve başvuru şartları hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:30
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları

Kent nüfusundaki yoğunluğun kırsal kesimlerde bulunmaması kırsal kesimlerin birçok anlamda geride kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle devlet kentten köyüne geri dönmek isteyen gençlere destek sağlamaktadır. Köye dönüş desteği adı altında 100 bin TL tutarında verilen para ile vatandaşlar köyünde iş kurabilmektedir.

Köye Dönüş Desteğini Kimler Alabiliyor?

Köye dönüş desteğini alabilmek için bulunması gereken şartlar vardır. Bunlardan birisi tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri ile ilgili yüksek okul ya da dört yıl bölüm bitirmiş olmak. Bu okullardan birini bitirmiş olan kişinin bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesiyle ilgili bir proje yürütmeli. Bunlar dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretimi yapan kişiler de bu destekten yararlanabilmektedir.

Köye Dönüş Desteği Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yukarda belirtilen şartların yanı sıra askerliği yapmış olmak, adli sicilin temiz olması ya da önce bu destekten faydalanılmamış olunması, sigortalı çalışan olmamak ve kişinin üzerinde vergisini ödüyor olduğu bir mal olmaması şartları bulunmaktadır.

Köye Dönüş Desteği Başvuruları Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Bitecek ?

Köye dönüş desteği başvuruları 23 Aralık 2019 itibarıyla başladı ve 31Ocak 2020’de bitecek.

Köye Dönüş Desteği Ön Başvuru Nerden Yapılır ?

Ön başvuru işlemleri  https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Ancak başvuru işlemleri için yaşanan yerin il müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Köye Dönüş Desteği Hangi İlleri Kapsamaktadır ?

Şu anda bu uygulama yalnızca Amasya, İzmir, Mardin ve Düzce’de uygulanmaktadır.

Son Güncelleme: 26.12.2019 14:30
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