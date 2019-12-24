Kredi başvuru sayısı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kredi başvuru sayısı ne zaman sıfırlanır?

Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin bu kredilerden faydalanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekir. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde daha sonrası için kredi almanız da kolaylaşır. Daha önce kredi ödemelerinizde sorun yaşadıysanız bu durum kredi notunuzu olumsuz yönde etkiler. Ancak bu durum tamamen kredi almanıza engel teşkil etmez.

Bankaların dikkat ettiği bir diğer kriter ise kredi başvuru sayısıdır. Eğer sürekli kredi başvurusunda bulunduysanız ve olumsuz cevap aldıysanız bu kredi notunuzu düşürür ve bu nedenle diğer bankalardan da kredi almanız zorlaşabilir.

Kredi başvuru sayısı nedir?

Kredi başvurularının toplam sayısına müşteri kredi başvuru sayısı denmektedir. Herhangi bir bankaya kredi başvurusu yapılınca bu tüm bankaların ortak veri havuzunda biriktirilir ve böyle bir bankaya kredi başvurusunda bulunduğunuzda bunu diğer bankalar çok rahat şekilde öğrenir.

Kredi başvuru sayısı sorgulama nasıl yapılır?

Bu ortak veri tabanında yaptığınız tüm kredi başvuruları ve bu başvurulara aldığınız cevaplar görülmektedir. Bu yüzden bankalar sık sık kredi başvurusunda bulunursanız kredi almak şansınız azalmaktadır.

Kredi başvuru sayısını öğrenmek için belli aşamalardan geçmeniz gerekir. Kredi başvuru sayınızı müşterisi olduğunuz bankanın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

Herhangi bir banka müşterisi değilseniz ama kredi başvurusu yapmışsanız, başvuru yapmış olduğunuz bankadan kredi başvuru sayınızı öğrenebilirsiniz.

Kredi başvuru sayısı silinir mi?

Kredi başvuru sayısı kredi alımını zorlaştırdığını biliyoruz. Bu kredi başvuru sayıları belirli aralıklarla silinmektedir. Bu nedenle kredi başvuru yapacak olan kişilerin kredi başvurularında 3 ile 6 ay arasında bekleyerek başvuru yapmaları daha uygun olacaktır. Bu süre içinde bankaların havuzunda bulunan bilgiler güncelleneceğinden bilgilerinizde sıfırlanacaktır.