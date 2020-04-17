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Kredi borçları faizsiz ertelenecek! Faizsiz ertelenecek borçlar neler?

Bankalara borcu olanlara iyi haber! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankaların kredi ertelemelerinde ek faiz uygulaması yapılmasının ardından, bankalara kredi ertelemelerinin faizsiz yapılması için çağrıda bulundu. İşte ayrıntılar.

17 Nisan 2020 Cuma 15:11
Kredi borçları faizsiz ertelenecek! Faizsiz ertelenecek borçlar neler?

Coronavirüs salgını nedeniyle açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında, bankaların kredi borçlarını 3 ay ertelediğini duyurması üzerine birçok vatandaş erteleme başvurusunda bulunmuştu. Ancak erteleme başvurusu yapan kişilerin kredi borçlarının ertelenirken ek faiz uygulanarak vade ötelemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankalara kredi ertelemelerinin faizsiz yapılması için çağrıda bulundu.

Kredi borçları faizsiz ertelenecek!

Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında kredi borçlarını erteleyen; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Vakıfbank, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olmak üzere 14 bankaya kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi müjdesi geldi. Faizsiz ertelenecek kredi borçları müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

‘’Vatandaşımızın özel bankalar ile yaşadıkları sıkıntıların bilincindeyiz. Özel bankaların bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyenler fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine titizlikle gideceğimizi bilmenizi isteriz. Bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına savunduğunu görmenizi isteriz. Uluslar arası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan para basma söylemleri ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler.’’

6 borç faizsiz ertelenecek

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada faizsiz erteleme müjdesini vermişti. Meclise sunulan 6 borcun faizsiz olarak erteleneceği kanun teklifi ile vatandaşların rahat bir nefes alması hedefleniyor.

Meclise sunulan yeni ekonomik tedbir kanun teklifi ile 6 borç faizsiz olarak ertelenecek. Bu kapsamda ertelenecek olan borçlar;

  • Kredi Yurtlar Kurumu kredi borçları
  • Sosyal Sigorta prim ödemeleri
  • Belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri
  • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, kredi borçları faizsiz olarak ertelenecek.
Son Güncelleme: 17.04.2020 15:11
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