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Kredi borcu teniden yapılandırma işlemleri nelerdir? Banka kredi borcu yapılandırma

Kredi borcunu ödemekte zorlananlar için bankalar yapılandırma imkanı sunmaktadır. Kredi borcunu nasıl yapılandıracağını merak eden müşteriler araştırmaya başladı. Banka kredi borcu yapılandırma işlemini gerçekleştirmek oldukça kolay. İşte detaylar...

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:04
Kredi borcu teniden yapılandırma işlemleri nelerdir? Banka kredi borcu yapılandırma

Kredi kartları ve kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara bankalar yapılandırma imkanı sunmaktadır. Kredi çektikten sonra ödemelerde zorlananlar, zamanında ödeme yapamayanlar bankalar tarafından aranmakta ve ödemelerini yapmaları istenmektedir. Bankalar müşterilerinin kredi notlarının düşmemesi için ödemeleri geciken müşterileri ararlar ve ödemelerini yapmalarını söylerler. Yine de ödemede zorlanan müşteriler, kredi kartı aldığı veya kredi çektiği bankayı arayarak borcumu yapılandırmak istiyorum diyebilir. Müşterinin istediği şekilde borç taksitlendirilir ve bu yapılandırmaya düşük faiz oranı uygulanır.

Borcunuzu yapılandırarak uygun faiz oranı ve uygun ödeme seçeneği ile kolayca ödeyebilirsiniz. Vade seçeneğini yapılandırma sayesinde uzatabilirsiniz. Bütçenize uygun şekilde kredi yapılandırmanızı ayarlayabilirsiniz.

Kredi Borcunu Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Kredi borcunuzu ödemekte zorlanıyorsanız, bu borcu yapılandırabilirsiniz. Borcunuzu sadece kredi aldığınız bankalardan yapılandırabilirsiniz. Sadece bankalar tarafından bu işlem yapılmaktadır. Banka borcunuzu yapılandırıp yapılandırmama kararınızı değerlendirmektedir. Bunun için ilk önce başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra yapılandırma isteğiniz ile ilgili size bilgi verilecektir.

Başvurular bankaların çağrı merkezlerinden veya şubelerinden gerçekleşmektedir. Bazı bankalar sadece şubelerden başvuru kabul etmektedir. Mobil uygulamadan veya intenet bankacılığından başvuru yapamazsınız. Çağrı merkezlerini arayarak ve şubelere giderek borcunuzu yapılandırdığınız zaman uygulanacak faiz oranını da öğrenebilirsiniz.

Kredi Borcu Yeniden Yapılandırma Şartları

Bankaya olan borcunuzu yapılandırmak istiyorsanız sizlerden aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Bankaların genel olarak aradığı şartlar şunlardır:

-Kredi notunun ortalama seviyede olması,

-Kredi borçlarının 3 ay gecikmeye girmeden yapılandırılması,

-Sicilin bozuk olmaması ve ödemelerin ortalama seviyede olması,

-Aylık gelir durumu ve gelir belgesinin biliniyor olması.

Bu şartlar her banka için geçerli değildir. Bazı bankalar yapılandırma işlemlerini anında onaylarken bazı bankalar kriterleri değerlendirdikten sonra sonuca varmaktadır. Bu nedenle bankanızdan bilgi almanız gerekmektedir.

Borcunuz yüzünden siciliniz bozulduysa ve bankalar size kredi vermiyorsa bankanız size altenatif seçenekler sunmaktadır. Genellikle kredi yapılandırma işlemi anında onaylanmaktadır.

İhtiyaç Kredisi Yeniden Yapılandırma

Kredi yapılandırma işlemleri bütün krediler için uygulanmaktadır. İhtiyaç kredilerinizi de yapılandırabilirsiniz. Bankanız başvuru yapmanızı istiyorsa başvurunuzu genel merkeze yapabilirsiniz.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra banka yapılandırma ile ilgili karara varmaktadır. Daha sonra yapılandırma için detaylar müşteri ile konuşulur ve taksitlendirme müşterinin bütçesine göre ayarlanır. Sadece ihtiyaç kredisinde değil taşıt ve konut kredilerinde hatta diğer tüm kredilerde de bu durum geçerlidir.

Konut Kredisi Yapılandırma

En çok yapılandırma işlemi konut kredilerinde yapılmaktadır. Vade uzunluğu az ve ödemesi çok olan konut kredilerini ödemekte zorlanmaktadır bu nedenle yapılandırma işlemi çokça yapılır. Ödeme yapamayan müşteriler yapılandırma işlemi için bankalara başvuru yapmaktadır. Bankanın çağrı merkezini arayarak veya şubesine giderek yapılandırma işlemini yapabilirsiniz.

VakıfBank Kredi Borcu Yapılandırma

Vakıfbank müşterileri kredilerini ödemekte zorluk yaşıyorsa bankanın şubesine giderek kredi borçlarını yapılandırmaktadır. Vakıfbank kredi seçeneklerinden birine başka bankadan borcunuzu taşımanız da mümkün. Bu işlemler için başvurunuzu Vakıfbank’a yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Refinansman Kredisi

Refinansman diğer ismiyle yapılandırma kredisi sayesinde kredi borçlarınızı yapılandırabilir ve taksitlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Herhangi bir bankanın müşterisi olsanız bile borcunuzu Ziraat Bankasına taşıyarak yapılandırma imkanınız bulunuyor. Ziraat Banka şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Yapılandırma Refinansman Hesaplama

Kredi borcunuzu yapılandırmak istiyorsanız ilk olarak yapılandırmak istediğiniz bankaya giderek başvuru yapın ve bilgi alın. Kredi tutarınıza, kaç ay ödeme yaptığınıza ve yapılandırdıktan sonra uygulanacak olan faiz oranının ne kadar olduğuna bakıldıktan sonra aylık ödemeniz hesaplanmaktadır.

Yapılandırma başvurusu yapılacak bir kredinin önek ödemesi şu şekilde yapılabilir:

Kredi Tutarı: 20.000 TL, Vade seçeneği: 1075, Aylık Taksit: 1075 TL, Ödenen Taksit: 12 Ay.

Buna göre kalan kredi borcu: 11.271,44 TL

Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Son Güncelleme: 01.02.2020 14:04
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