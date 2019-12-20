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Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?

Ülkemizde son yıllarda nakit para kullanımı yerini kredi kartlarına bırakmış durumda. Kredi kartı ile alışveriş yapmak birçok ayrıcalık sağlamaktadır. İlk kez kredi kartı almak isteyen vatandaşlar ise kredi kartı alma şartları nelerdir, bankaların kredi kartı şartları nelerdir ve sigortalı çalışmak gerekiyor mu sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar..

20 Aralık 2019 Cuma 00:24
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?

Günümüzde tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle kredi kartı kullanımı artış gösteriyor. Vatandaşlar bankalara başvurarak kredi kartı alma işlemlerini başlatıyor. Ancak kredi kartı alma konusunda bazı şartlar bulunmaktadır.

Kredi kartı alma şartları nelerdir?

  • Kredi kartı başvurusu yapan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ya da aile bireylerinin kredi kartı sözleşmesini imzalamış olması,
  • Kişinin kredi notunun bankanın kriterlerine uygun olması,
  • Yüksek limitli kredi kartı talep etmesi durumunda gelir belgesini bankaya ibraz etmesi,
  • Gelir belgesi olmayan kişilerinde bankanın ek belge talebiyle inisiyatif kullanması ile kredi kartı çıkartması mümkündür.

Kredi kartı başvurusunda kredi notunun önemi

Bankalar kredi kartı için başvuruda bulunan kişilerin, kredi notlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmaktadır. Buna göre de kredi kartı kullanımına onay vermektedir. Kredi notu 0 ola kişiler, az riskli grupta yer alır ve aktif çalışma durumuna göre kredi kartı alabilirler.

Kredi notu 1 ile 699 arasında olan kişiler, en riskli grupta yer almaktadır. Bu kişilerin kredi kartı kullanma ihtimalleri çok düşüktür. Kredi notu düşük olan kişiler, kredi kartı kullanmak istediklerinde bankaların teminatlı kredi kartlarına başvuruda bulunabilirler.

Kredi notu 700 ile 1099 arasında olanlar orta riskli grupta yer alır. Bu kişilerinde kredi kartı alma ihtimalleri oldukça düşüktür.

Kredi notu 1500 ile 1699 arasında olanlar iyi risk grubunda yer alırlar. Kredi kartı alma ihtimalleri yüksektir. Bu kredi notuna sahip kişiler gelir durumlarına göre yüksek limitli kredi kartı kullanabilirler.

Kredi notu 1700 ile 1900 arasında olan kişiler ise çok iyi olarak tanımlanan grupta yer alırlar. Kredi kartı alma ihtimalleri en yüksek olan bu kişiler, istedikleri bankadan kredi kartı çıkarabilirler.

Kredi kartı başvurusunda SGK şartı

BDDK’nın düzenlediği Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında, bankalardan kredi kartı alma şartları belirlenmiştir. Bu yönetmelikte ‘’gelirin tespit edilememesi durumunda tüm kredi kartları limitinin toplamının en fazla 1000 TL olması gerektiği’’ belirtilmiştir. Yani sigortası olmayan kişinin bankalara yatan kayıtlı bir geliri bulunmuyorsa, en fazla 1000 TL limitli kredi kartı alabilmektedir. Sigortası olmayan kişiler kredi kartı kullanabilir ancak bu kartın limiti en fazla 1000 TL olmaktadır.

Son Güncelleme: 20.12.2019 00:45
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