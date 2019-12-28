Kredi kartı borçlarından kurtulabilmek için öneriler

Kredi kartı harcanırken insana para harcamıyormuş hissi verir. Böyle olunca ipin ucu biraz kaçıyor ve ödemelerde zorluk yaşanıyor. Kredi kartı borcunu borç ile ödemek yanlış bir yöntemdir.

Kredi kartı nasıl kullanılmalıdır?

Kredi kartı borcu sorunu yaşamamak için öncelikle kendimizi frenlemeyi bilmek gerekir. Aylık gelir durumunuzu göz önünde bulundurarak kart limiti seçmek faydalı olacaktır.

Kredi kartı ile harcama yaparken ilk önce ihtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekir. Öneğin alışverişe nakit para ile çıktığınızı düşünüp, ihtiyaçları belirleyerek harcama yapmak ay sonunda gelecek olan fazla faturanın önüne geçer.

Bir diğer konu ise kredi kartından nakit avans ya da taksitli nakit avans kullanımına dikkat etmeniz gerektiğidir. Acil olmayan ihtiyaçlarımızı ertelemek, kredi kartından nakit para çekmekten daha iyi bir yöntem olacaktır.

Kredi kartı borçlarını nasıl ödemeliyiz?

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksit yaptırmak kaçınmanız gereken bir davranıştır. Kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmanız gerektiğinde bunun dozunu kaçırmamak gerekir. Daha önceki harcamanın taksiti bitmeden yenisini yapmak borcunuzun çoğalmasına neden olur.

Kredi kartı borçlarının tamamını ödemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekir. Birçok kişi borcunun asgari tutarını ödeyerek ayı geçirmektedir. Bu yanlış bir hareket olmakla birlikte borcunuzun bitmeyeceği anlamına gelir.

Tüm bunları yapmanıza rağmen hala kredi kartı borcunuzu ödemekte zorluk çekiyorsanız, yapacağınız en iyi çözüm kartınızı kapattırmak olacaktır.

Kredi kartı borçlarından nasıl kurtulabilirim?

Kredi kartımızı kullanırken tutumlu olmak gerekir ve yeni taksitli alışverişler yapmamak gerekir. Kredi kartı borcunuz içinden çıkılmayacak kadar sıkıntılı bir durum aldıysa, uygun faizli kredi veren bir bankadan borcunuz oranında kredi kullanarak borcu kapatmanız daha iyi bir altenatif olabilir.

Başka bir yöntem ise borçlarınızın tamamını ödeyene kadar kredi kartınızı dondurmaktır. Böylelikle borcunuza yeni rakamlar eklemez ve yavaş yavaş borcunuzu azaltırsınız.

Kredi kartı borcunu ödemek için başka bir kart edinmek yapılabilecek en yanlış harekettir. Bu yöntemle sadece daha çok borçlanırsınız. Bunun yerine elinizdeki birikimler ile kart borcunuzun tamamını kapatmak faydalı olacaktır.