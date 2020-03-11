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Kredi kartı doğru kullanımı nasıldır?

Kredi kartını kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar. Finansal açıdan rahat bir kullanım yapmak için alınması gereken önlemler. Bilinçli bir şekilde harcama nasıl yapılabilir. Kart kullanımının düzgün olduğu takdirde karşılaşabileceğimiz avantajlar neler.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:24
Kredi kartı doğru kullanımı nasıldır?

KREDİ KARTLARI NASIL KULLANILMALI

Günümüzün en çok kullanılan araçlardan biri haline gelen kredi kartlarını kullanmak ve bu kullanımı doğru düzgün yapmak gün geçtikçe daha da zorlaşmaya başlamıştır.

Çünkü vatandaş kredi kartlarını nasıl kullanacağını bilmemekte ve bilinçsiz şekilde sanki hiç para harcamıyor gibi kullanmaktadır. Kredi kartları uygun şekilde kullanıldığı takdirde kullanıcısına bir çok avantaj sağlamakta gerek yurtiçi gerek yurtdışında düzgün kullanıldığı zaman maddi yönden yarar sağlamakta.

Kredi karlarının nasıl düzgün kullanılacağına değinmeden önce ne olduğunu bilmekte fayda var. Bankalar tarafından verilen ve satın alma aracı olarak nakit para yerine geçer, alışveriş yapıldığında ödeme garantisi veren bir araç anlamına gelmektedir. Kredi kartları aynı zamanda nakit para, nakit avans, taksitli alışveriş yapma gibi birçok kullanımı mevcuttur. 2016 yılında söylenen rakamlara göre Türkiye’deki kredi kartı sayısı 55 milyon 661 bin 153’e ulaşmıştır. Buda ülkemizde hemen hemen her vatandaşın kredi kartı kullandığına işarettir.

Kredi kartı kullanırken dikkat edilmesin gereken birtakım şeyler vardır. Bunlardan biride kredi kartı kullanımının maliyetidir. Kredi kartının kullanım altyapısında bankanın belirlediği limiti geçmemek en önemli noktalardan biridir. Yani kredi kartı kullanırken yaptığımız ödemeleri vaktinde ve tarihinde ödemeniz önemlidir. Bunların dışında kredi kartlarının yıllık kullanım ücretleri vardır buna kart ‘’aidatı’’ denir. Bu mevzu banklalar arasında değişim göstermektedir. Kısaca her bankanın belirlediği ‘’kart aidatı’’ farklıdır. Hangi bankanın kartını kullanıyorsanız karta dair her şeyi bilmeniz gerekmektedir. Kullanımında yapılan yanlışlardan biride kart hakkında bilgi sahibi olunmamasıdır. Kredi kartı kullanırken düzenli harcamalar yapmanız büyük önem taşır çünkü düzenli olarak kartı kullandığını gören banka sizlere ev kredisi, taşıt kredisi, bireysel yada tüketici kredisi gibi birçok alandan yararlanmanıza olanak sağlayacaktır.

Kullanımında dikkat edilmesine özen gösterilmesi gereken bir nokta varsa oda limitinizin en fazla yüzde 70’ini kullanmanızdır. Önek verecek olursak bin TL nakitin en fazla 700 Tl’sini kullanmanız gerekir. Doğru kullanım ise en fazla 30’unun kullanılmasıdır. Birden fazla kredi kartı kullanmak oldukça yanlıştır. Kartınızın sadece size özel olduğunu ve başka kimselere verilmemesi gerektiğini de belirtmekte fayda var.

Kartınız çalınırsa veya kaybederseniz kesinlikle bankaya geri bildirim yapmanız gerekir.

Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21
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