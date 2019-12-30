Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler

Kredi kartı hesap kesim tarihi, kredi kartı kullanımlarında kullanımı ödemek için belirlenen tarihe denmektedir. Kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren kredi kartı hesap kesimi, kredi kartı harcamalarından sonra müşteriye ekstre olarak sunulur.

Ekstrede dönem içinde kredi kartı kullanımlarınız ve nereye ne kadar harcama yaptığınız bilgisi yer almaktadır. Harcamalarınızdan sonra ödeme tarihinizin belirlendiği tarihe kesim tarihi adı verilmektedir. Ekstre dönemi de iki hesap kesimi arasındaki tarihe verilen isimdir.

Hesap kesim tarihine kadar olan harcamalarınızın kredi kartının son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeyen kredi kartları hesap kesimi tarihi sırasında ödenmezse kredi kartınıza faiz yüklenir ve ayrıca kredi notunuz düşer. Bu dönemlerde borçlarınızı ödemediğiniz zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Ödemelerinizde gecikme sizin kredi notunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle ödemelerinizi zamanında yapmaya dikkat edin.

HESAP KESİM TARİHİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Hesap kesim tarihinize bankacılık işlemlerinden kolayca değiştirebilirsiniz. Müşterisi olduğunuz bankanın şubesine gidebilir, müşteri hizmetlerini arayabilir veya mobil uygulaması üzerinden hesap kesim tarihinize dilediğiniz tarih yapabilirsiniz. Her ay belirlediğiniz tarihte hesap kesiminiz yapılacaktır. Hesap kesim tarihinin değişmesi eskiden zor bir süreçti ancak teknolojinin gelişmesi ile hesap kesim tarihleri artık kolay bir şekilde değişmektedir.

Hesap kesim tarihinizi dijital bankacılık hizmetleri üzerinden değiştirecekseniz intenet bankacılığı üzerinden kredi kartı menüsünü seçin. Daha sonra kart detayları kısmına tıklayın ve hesap kesim tarihinizi oradan kolayca belirleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hesap kesim tarihini değiştirmenin en kolay yolu intenet bankacılığıdır.

Müşteri hizmetlerini arayarak hesap kesim tarihinizi değiştirebilirsiniz. Müşterisi olduğunuz bankayı arayın ve sahip olduğunuz kredi kartınızın hesap kesim tarihini değiştirmek istediğinizi söyleyiniz. Talebiniz hemen gerçekleşecektir.

Şubeye giderek de hesap kesim tarihinizi değiştirebilirsiniz. Ancak vakit kaybı olacaktır bu nedenle yukarıda belirtilenleri yapmanız daha iyi olacaktır. Kredi kartı borcunuzu ödeyebileceğiniz tarihi belirlemek oldukça önemlidir. Ödemeyi aksattığınız zaman kredi notunuz düşer ve bankacılık işlemlerinde zorluklarla karşılaşırsınız.