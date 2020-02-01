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Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bankalararası Kart Merkezi arasında yapılan protokol sonucu kredi kartı ile internet üzerinden tüm prim ödeme işlemleri gerçekleşebilmektedir. Vatandaşlar, kredi kartı ile internetten vergi dairesi üzerinden SGK prim borcu ödeme işlemlerini araştırmaktadır. İşte bu işlemin detayları…

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:55
Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bankalararası Kart Merkezi arasında yapılan protokol sonucu kredi kartı ile intenet üzerinden tüm prim ödeme işlemleri 2011 yılından itibaren yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bankaları protokol yapmaya devam etmiştir ve protokol sonrasında 13 banka ile anlaşmaya varmıştır. Kredi kartıyla da protokol yapılan bankaların kartları üzerinden prim ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir.

SGK prim borcu ödeme

Prim borçlarını ödeyebilmek için öncelikle 26 haneli SGK işveren sicil numarasına sahip olmak gerekmektedir.  Sicil numarasını bilmeyen işverenler bağlı bulundukları muhasebecilerden ya da bağlı bulundukları ilin ticaret odalarından sicil numarasını öğrenebilirler. SGK prim ödemelerini kartla ödemek için iki farklı yol kullanabilirsiniz. Bunlardan ilki e-devlet yoluyla ikincisi ise bankaların intenet şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

E-Devlet sistemi ile prim borcu ödeme

Kredi veya banka kartı aracılığıyla e-devlet sistemi üzerinden SGK prim borcu ödenebilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile birlikte e-devlete giriş yaptıktan sonra izlenmesi gereken adımlar:

• Sayfadaki hizmetler bölümünden SGK başlığına tıklayın.

• SGK başlığı altındaki menüden kredi kartı ile prim ödeme seçeneğini seçin.

• Açılan sayfadaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek, kredi kartınızla SGK prim ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bankaların intenet siteleri üzerinden SGK prim borcu ödeme

Bankaların bankacılık sistemleri üzerinden SGK prim ödemeleri işlemi gerçekleşmektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için sigorta sicil numaranızı bilmeniz yeterlidir. Hangi bankadan işlem yapmak istiyorsanız o bankanın intenet sitesi üzerinden ödemeler kısmına girerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer isterseniz de bankanızla iletişime geçerek prim ödemleriniz için otomatik ödeme talimatı oluşturup, her ay ödemelerinizi ek bir işleme gerek kalmadan ödeyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 01.02.2020 14:55
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