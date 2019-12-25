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Kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı nasıl verilir? Otomatik ödeme talimatı verme ve iptal etme

Kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı vererek yapmanız gereken ödemeleri düşünmez ve zamanı satın alırsınız. Kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı nasıl verilir sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. İşte otomatik ödeme talimatı verme ve iptal etme.

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:33
Kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı nasıl verilir? Otomatik ödeme talimatı verme ve iptal etme

Kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı vererek yapılması gereken çeşitli ödemelerin belirli periyodlarla düzenli olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bankaya vereceğiniz talimatla ödeme işlemlerini otomatik olarak tahsil edebilirsiniz. Böylelikle her ay fatura ödeme derdinden kurtulur ve zamanı satın alabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatıyla; su, doğal gaz, telefon, elektrik ve intenet faturalarının düzenli olarak ödenmesi talimatını verebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?

Otomatik ödeme talimatı verilebilmesi için intenet bankacılı üzerindeki menülerden yardım alabilirsiniz. Öte yandan bankalar zaman zaman otomatik ödeme talimatı veren müşterileri için özel avantajlarla kampanya düzenliyor. Kampanyadan yararlanarak ekstradan puan kazanma ve yıllık kart aidatının iltimaslı olması gibi olanaklardan yararlanılabilmektedir.

Aynı anda birçok bankadan otomatik ödeme talimatı verilebilir mi?

Otomatik ödeme talimatını yalnızca bir bankadan verebilirsiniz. Birden fazla bankaya talimat vermek istediğinizde talebi işleme almıyor.

Otomatik ödeme talimatı nasıl iptal edilir?

Bankaya verdiğiniz faturaların ve diğer masrafların otomatik ödeme talimatının iptal edilebilmesi için bankanın çağrı merkezini arayabilir veya intenet bankacılığıyla iptal işlemini hayata geçirebilirsiniz. İntenet bankacılığı uygulaması veya mobil şube ile giriş yapmak suretiyle ödemeler ve faturalar bilgilerinin olduğu otomatik ödeme talimatının iptalini tamamlayabilirsiniz.

Hesapta para olmadığında fatura ödemesi ne olacak?

Otomatik ödeme talimatı verilen hesabın, hesap gününde bakiyesi yetersiz olursa tahsilat işlemi gerçekleştirilemez. Bu süreçte bankalar müşterisine bilgilendirme mesajı gönderir.

Otomatik ödeme talimatının avantajları nelerdir?

Otomatik ödeme talimatı vererek;

Ödeme tarihini unutma problemini ortadan kaldırır,

Zamandan tasarruf ettirir,

Fatura kesim sırasında bankaların tahsil ettiği yıllık aidat veya hesap kesim ücreti gibi ücretleri ortadan kaldırır,

Kredi notunu yükseltir.

Hangi ödemeler için otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz?

Otomatik ödeme talimatı vererek faturaları ödeyebileceğiniz gibi; D-Smart, Digitürk, Tivibu, Türk Telekom, Turkcell, ADSL, kablolu TV, Superonline, kredi kartı ödemeleri, kira ödemesi, taksit ve aidat gibi pek çok özel ödemeyi ödeyebilirsiniz.

Artı Para ve fatura ödemeleri

KMH hesabı varsa hesapta para olmaması halinde de otomatik ödeme işlemi yapılabilir. kartı kullanılıyormuş gibi ödeme yapılmış olur.

Artı para nedir?

Nakit ihtiyacının giderildiği, alışveriş yapıldığı ve diğer bankacılık işlemlerinin hesapta para olması dahi gerçekleştirilebildiği kredili mevduat hesabına artı para deniliyor. Kredili mevduat hesabının kısa açıklaması gerekmekteyse acil nakit ihtiyacı halinde hesaba tanımlanan kredi çeşididir.

Son Güncelleme: 25.12.2019 09:33
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