Kredi kartı para puanları ile alışveriş yapılabilecek internet siteleri

Kredi kartı ile yapılan alışveriş ve harcamalarda kart sahiplerine bankalar tarafından düşük miktarlarda puanlar verilir. Sürekli kredi kartından alışveriş yapan insanlarda bu miktar arttıktan sonra bu puanların kullanılabileceği sitelerden alışverişler ücretsiz olarak yapılabilir.

Kredi kartlarının artık vazgeçilmez bir hal almasından dolayı bankalar kredi kartı kullanıcılarına bazı avantajlar sunmakta. Bu avantajların başında ise para puanlar geliyor. Nakit kullanımı azaldığı için kişiler artık iyiden iyiye kredi kartlarına yöneldi. Kredi kartı kullanımına teşvik etmek ve herkesin kredi kartı kullanmasını sağlamak için bankalar kişilere alışverişlerinin belli oranlarında para puanlar alarak bunların birikmesi sağlanıyor. Biriken para puanlar sayesinde küçük alışverişler yapılabiliyor.

Kredi kartı puanı kullanılabilen intenet siteleri hangileridir?

Axess kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri

Paraf kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri

Bonus kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri

World kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri

Cardfinans kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri

Advantage kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri

Axess kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri hangileridir?

Axess kredi kartları; Akbank, Odeabank ve Citibank müşterilerinin kullandığı kredi kartıdır. Türkiye’de en fazla kullanılan kredi kartlarından birisi olan Axess kartlar biriken puanlara Chip Para adını vermektedir. Buna göre Chip Para’ların kullanılabildiği intenet siteleri şu şekildedir;

N11.com

E – bebek.com

Teknosa.com

Hepsiburada.com

Gittigidiyor.com

Gramaltin.com

Paraf kredi kartı puanı kullanılan intenet siteleri hangileridir?

N11.com

E – bebek.com

Teknosa.com

Bonus Kredi kartı puanları kullanılan intenet siteleri hangileridir?

Paraf kredi kartı, Halk Bank kullanıcılarına sunulan karttır. Kısa sürede çok fazla kullanıcı sayısına ulaşan Paraf Kart bu puanlara Paraf Para adını vermektedir. Buna göre Paraf Para’nın kullanıldığı intenet siteleri şu şekildedir;

Bonus kredi kartları; Garanti Bankası, ING Bank, Denizbank, TEB, Akbank, Şekerbank, Fibabank ve Türkiye Finans tarafından kullanılan kredi kartıdır. Türkiye’nin en fazla kullanılan kartlarında ilk sırada olan kartın puanlarına Bonus Para denmektedir. Buna göre Bonus Para’nın kullanıldığı siteler şu şekildedir;

N11.com

E-bebek.com

Teknosa.com

Hepsiburada.com

Gittigidiyor.com

Gramaltin.com

Sanalmarket.com.tr

Morhipo.com

World kredi kartı puanları hangi intenet sitelerinde kullanılır?

World kredi kartları Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, TEB, Albaraka, Anadolu Bank tarafından kullanılan kredi kartıdır. En avantajlı olan kredi kartlarından birisi olan World kartların puanlarına World Puan adı verilmektedir. World puanların kullanıldığı siteler;

Teknosa.com

Gittigidiyor.com

Sanalmarket.com.tr

724tikla.com

Cardfinans kredi kartı puanlarının kullanıldığı intenet siteleri hangileridir?

Cardfinans kredi kartları QNB Finansbank müşterileri tarafından kullanılan kredi kartlarıdır. Cardfinans’ın bu puanlarına Para Puan adı verilmektedir. Buna göre Para Puanların kullanıldığı intenet siteleri şu şekildedir;

N11.com

E-bebek.com

Koctas.com.tr

İkea.com.tr

Ciceksatis.com

Tchibo.com.tr

Lidyana.com

Tozlu.com

Bavul.com

Advantage kredi kartı puanları hangi intenet sitelerinde kullanılır?

Advantage kredi kartları HSBC tarafından kullanılan kredi kartıdır. Advantage kartlarda biriken puanlara Nakit Puan adı verilir. Buna göre Advantage kart puanlarının kullanılacağı intenet siteleri şu şekildedir;