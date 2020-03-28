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Kredi kartı sahipleri dikkat! Azami ve gecikme faiz oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürdü. Değişiklik öncesi 1.40 olan akdi faizde yeni oranlar..

28 Mart 2020 Cumartesi 11:42
Kredi kartı sahipleri dikkat! Azami ve gecikme faiz oranları düşürüldü

Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) önemli bir değişikliğe imza atarak Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarının düşürdü. Değişikliği öngören Tebliğ ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Buna göre, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürülürken yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi.

Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre değişikliği öngören tebliğ doğrultusunda Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70 iken alınan kararla yüzde 1,55'e düşürülürken yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirilmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin, söz konusu oranların, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı bildirilirken aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır." olarak değiştirildi.

Son Güncelleme: 28.03.2020 11:43
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