Kredi kartı taksitli alışveriş iadesi nasıl yapılır?

Kredi kartı kullanılarak yapılan alışverişlerde, alışveriş banka tarafından onaylandığında satış işlemi gerçekleşmektedir. Herhangi bir sebepten kredi kartı ile yapılan alışveriş iptal edildiğinde, banka ve satıcı arasında bir işlem başlatılır. Kredi kartı ile taksitli alışveriş yapıldığında ise iade işlemi değişiklik göstermektedir.

Taksitli işlemlerin iadesi nasıl yapılır?

Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde, işlem iptali ve karta para iadesi yapılabilmektedir. Taksitli yapılan alışverişlerin iadesi, karta direkt olarak iade edilmez. İade tutarı, her ay taksitler halinde kart hesabına yatırılır.

Taksitli işlemlerin iadesi ne zaman yapılır?

Öneğin, 4 taksitle 400 TL tutarında bir alışveriş yapıldığında, kredi kartı limiti bu tarda düşecek ve aylık ödeme 100 TL olacaktır. Bu işlemin iptal edilmesi durumunda, her ay karta 100 TL iade yapılmaktadır.

Taksitli işlemlerin iadesi her ay, hesap kesim tarihi itibarıyla yapılmaktadır. İade işlemleri, bankaların intenet şubeleri ya da mobil şubelerinden takip edilebilmektedir. Karta para iadesi, bankalara göre değişiklik göstermekle birlikte 1 ila 8 gün arasında yapılmaktadır.

İade işleminden sonra puanlara ne olur?

Kredi kartı ile yapılan alışverişler iptal edildiğinde, kazanılan puanlar banka tarafından geri alınır. Puanların geri alınmasının yanı sıra, harcamaya bağlı diğer teşvik avantajlarından da yararlanılamaz. Verilen ödül puanları, alışverişin iadesinden önce harcanmışsa bu harcamaya denk olan tutar karta borç olarak kaydedilecektir.