Kredi kartı ve kredi borç faizleri silinmesi teklifi mecliste!

Kredi ve kredi kartı borç faizlerinin silinerek tekrardan düzenlenmesini öngören teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu teklife göre ödenemez duruma gelen kredi kartları ve kredi borçlarının ana paralarının, borç sahibinin gelir durumuna göre taksitlendirilmesi ve sicil affı gelecek.

Banka Borç Birleştirme Kredisi

Bankalara borcu olan kişiler borçlarını tek bankada yani Ziraat Bankası’nda toplayarak kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası tarafından verilen bu kredinin vadesi en fazla 60 ay olmaktadır. Bu kredinin üst limiti ise 100 bin TL olarak belirlenmiştir.

Kredinin geri ödemesi için kişinin gelir durumu ve kişinin isteğine göre ödeme planı oluşturulmaktadır. Ödeme planının hazırlanmasının ardından kredi için teminat veya kefil istenmektedir. Ayrıca kredinin faiz oranları belirlenen göre ödeme planına göre şekillenmektedir.

24 ay vadeyle borç kapatma kredisi alan kişiye %1,10 faiz uygulanmaktadır. 60 ay vadeyle kredi alan kişiye ise %1,20 faiz oranı uygulanmaktadır.

Borçlar Tek Bankada Toplanabiliyor

Bu krediyle bütün banka borçları tek bir bankada birleştirilmektedir. Borç transfer kredisini başvuru yapacak kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin ilk olarak 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Bu kredinin başvuru şartları şunlardır:

- Kredi notunun yüksel olması ve kara listeye düşülmemiş olması,

- Kişi hakkında yasal icra kararının olmaması,

- Borçları belirten bütün belgelerin hazırlanması,

- Kredi karşılığında teminat belirtmek,

- Kişinin kredi taksitlerini ödeyebilecek gelir seviyesine sahip olması,

- Kredi vadesinin 36 aydan fazla olmaması,

- Kişinin gelir düzeyinin aylık taksitlerin iki katı kadar olması.

Borç Transfer Kredisi İçin Gereken Belgeler

- Nüfus cüzdanı

- İkametgah belgesi,

- Kredi kullanmak isteyen birey üzerine kayıtlı son 3 aylık fatura,

- Mevcut olan borçların tamamını gösteren belge,

- Gelir belgesi,

- Teminat gösterilecek olan gayrimenkulün tapu belgesi ve kullanım izinleri,

- Teminat için eşin rızasını gösterir belge,

- Kefillere ait gelir belgesi.