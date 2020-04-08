Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar

4 ayı aşkın süredir gündeme gelen koronaivrüs Türkiye’de Mart ayı itibariyle görülmeye başlandı. Alınan tedbirlerin içerisine her geçen gün yenisi eklenmekte ve ekonomi adeta durma noktasına geldi. Her geçen gün yeni tedbirleri beraberinde getirmekte olan koronavirüs sürecinde kredi borcu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren önlemler alınıyor.

Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ve ödemeler ertelendi mi?

Koronavirüsle mücadele çerçevesindeki tedbirlere Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde 3 kamu bankası başta olmak üzere diğer özel bankalar kredi ödemelerini erteledi. Kısa bir süre önce kamuoyuna duyurulan kredi ödemeleri erteleme ertelemeleri vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi görmüştür. Koronavirüs sürecinde kredi kartı borçlarına dair yeni tedbirler Vakıfbank tarafından duyuruldu.

Vakıfbank 200 bin müşterisinin kredi kartı borcunu erteledi

Vakıfbank, coronavirüs tedbirleri çerçevesinde 200 bin müşterisinin kredi kartı borçlarını erteleme kararı aldı. Kredi kartı borçlarının ertelenmesiyle ilgili Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih duyuru yayınladı. Bireysel ve ticari 65 bin müşterinin 305 milyon TL’lik kredi kartı borçlarının ertelendiği ve KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekteki 19 bin müşterinin 14.5 milyar TL tutarındaki kredisinin ileri tarihe alındığı kaydedildi.

Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar hangileridir?

Vakıfbank

Halkbank

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi Bankası

QNB Finansbank

Denizbank

Akbank

Garanti Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Şekerbank

Türkiye Ekonomi Bankası

Altenatif Bank

Emlak Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odeabank

Albaraka

ING Bank

Burgan Bank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Erteleme başvuruları sürüyor

Halkbank, esnaf ve sanatkarların Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesine karar verildiğini açıkladı. Halkbank, koronavirüs çerçevesinde ekonominin bozulması ve devamlılığının sağlanabilmesi için Finansal İstikrar Kalkanı çerçevesindeki alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Nakit akışında problem yaşayan müşteriler için 6 aya kadar geri ödemesiz dönemli kredilerin uygun vadelerde yapılandırılacağı aktarıldı.

İş Bankası, 30 Nisan’a kadar olan müşterilerine anapara, faiz ve taksit ödemelerinde herhangi bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar erteleyebileceğini duyurdu.

Denizbank, müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemesinin üç aya kadar ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

QNB Finansbank, bankadan kredi kullanmış olan tüzel ve bireysel müşterilerin, ödemede sorun yaşaması halinde bankaya başvuru yaparak faiz, anapara ve komisyon ödemelerinin 3 ay ötelenebileceğini duyurdu.

Türkiye Ekonomi Bankası, koronavirüs sebebiyle ödeme sorunu yaşayan bireysel ve tüzel müşterilerine durumu bildirerek başvuruda bulunmaları halinde 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreliğine aynı şartlarla ertelenebileceğini açıkladı.

Sağlık sektöründe çalışmakta olan Şekerbank müşterileri, bankadan kullanılan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemediklerini belirtmesi halinde borçlarını Haziran ayına kadar erteleyebilecektir.

Aktifbank, bireysel ve tüzel müşterilerinin talepleri çerçevesinde 30 Nisan’a kadar ödenmesi gereken kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini 30 Haziran’a kadar erteleyecek ve 30 Nisan’a kadar intenet bankacılığından yapılacak EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak sunabilecek.

Gecikme süresinin uzatılmasına karar verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu koronavirüs sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve maddi problem yaşamaması için kredi takip sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Bu bağlamda kredi gecikmelerinde esneklik sağlanırken, 90 gün takip süresi olan kredi borçlarına ilave 90 gün daha eklendiği açıklandı. Böylelikle 90 gün gecikme ve takip süresi 180 gün olarak güncellenmiştir.

Kredi kartı faiz oranları düştü mü?

Kısa bir süre önce kredi kartı kullanan kişileri yakından ilgilendiren gelişmeler Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. T.C. Merkez Bankası kredi kartındaki azami faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar 1 Nisan 2020 tarihi sonrasında yürürlüğe girecek. Kredi kartı işlemlerinde uygulanmakta olan yüzde 1.40 aylık azami faiz oranı alınan kararla yüzde 1.25 oldu. Yüzde 1.70 olan aylık azami gecikme faiz oranıysa yeni kararla yüzde 1.55 olmuştur.