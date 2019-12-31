İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar

Günümüzde pek çok kişi bankacılık hizmetlerinden aktif olarak faydalanmaktadır. Ancak bankalardan alınan hizmetler kapsamında borçların zamanında ödenmemesi halinde müşterilerin kredi notları düşmektedir. Kredi notu düşen müşterilere ise bankalar tarafından kredi hizmeti çok zor verilmektedir. Bu yazımızda kredi notu düşüklere kredi veren bankalardan bahsedeceğiz. İşte ayrıntılar…

31 Aralık 2019 Salı 22:15
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar

Bankacılık hizmetlerinden faydalanan ancak geri ödemelerini zamanında yapmayan vatandaşların kredi notları düşmektedir. Kredi notu düşen müşteriler bankacılık hizmetlerinden oldukça zor bir şekilde faydalanabilmektedirler.

Kredi notu düşük olan vatandaşlara bazı bankalar kredi imkanı sunmaktadırlar. Elbette bu bankalar öncelikle vatandaşların kredi notlarının neden düştüğünü araştırırlar. Bu araştırma sonucunda gerçekten kredi vermekte bir sakınca görmedikleri müşterilerine kredi imkanı sunabilmektedirler.

Kredi Notu Düşük Müşterilere Kredi Veren Bankalar

Aşağıdaki kısımda kredi notu düşük olan müşterilerine herhangi bir evrak ve kefil talep etmeden kredi  imkanı sunan bankalar sıralanmıştır.

  • ING Bank
  • CEPTETEB
  • N Kolay Kredi
  • Enpara.com İhtiyaç Kredisi

ING Bank Düşük Kredi Notuna Kredi

ING Bank kapsamında sunulan dijital kredi hizmeti ile hızlı bir şekilde kredi onayı verilmektedir. Bu senenin son bölümünde yapılan kredi faiz indirimi ile %0.99 oranı ile kredi verilebilmektedir. Genelde kredi notu düşük olan vatandaşlar intenet üzerinden yaptıkları başvurularında olumsuz yanıt alırken, İNG Bank kapsamında yapılan başvuruların şubelere gidilerek yapılması çok daha iyi olacaktır.

CEPTETEB Kredi Notu Düşük Olanlara Kredi İmkanı

CEPTETEB kapsamında dijital bankacılık ile intenet ve SMS üzerinden kredi çekilebilmektedir. Kredi notunun düşük olması halinde CEPTETEB resmi kredi başvuru sayfasını düşünebilirsiniz. Aşağıdaki kısımda ilgili intenet adresi yer almaktadır.

https://www.cepteteb.com.tr

Enpara.com Kredi Notu Düşük Olanlara Kredi

Enpara.com, QNB Finansbank kapsamında hizmet vermekte olan bir dijital banka olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dijital banka masrafsız olması ile pek çok müşteri tarafından kullanılmaktadır. Kredi notu düşük olan müşteriler de Enpara.com adresi üzerinden kredi alabilmektedirler.

https://enpara.com

N Kolay Kredi

N Kolay Kredi, sadece intenet platformunda hizmet vermekte olan ve ihtiyaç kredisi veren bir dijital bankacılıktır. Kredi faiz oranları, diğer bankalara göre daha yüksek seviyede olan N Kolay Kredi, bu bankalarda farklı olarak çok daha kolay bir şekilde kredi imkanı tanımaktadır. Bu yüzden kredi notu düşük olan müşterilerin N Kolay Kredi aracılığı ile kredi kullanmalarına neredeyse kesin gözü ile bakılmaktadır.

Kredi Notunun Düşük Olması Durumunda

Kredi notunun düşük olması ve kredi başvurularının reddedilmesi halinde kredi çekebilmek için farklı yöntemler denenebilmektedir. Bu yöntemler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Bankaya gelir belgesi beyan edebilmektedir.
  • Ek gelir varsa beyan edilebilmektedir.
  • Kefil gösterilebilmektedir.
  • Bankaya ek teminatlar sunabilir (ipotek gibi)
  • Daha düşük tutarlı başvurular yapılabilmektedir.

Gelir Belgesi ve Teminat Yöntemi

Bu yöntemde bankaya gelir belgesi ve ek teminatlar sunulmaktadır. Kredinin onaylanma ihtimali bu yöntem ile daha da artmaktadır. Herhangi bir evin ipotek gösterilmesi halinde bankalar çok kolay bir şekilde kredi verebilmektedirler. Diğer yandan güvenilir bir gelir belgesi de kredi notu düşük kişilerin kredi başvurularının onaylanmasını sağlayacaktır.

Kefil Göstermek

Kredi notu iyi olan ve aktif şekilde bankacılık hizmetlerinden faydalanan farklı bir müşterinin kredi çekilirken kefil olarak gösterilmesi de kredi notu düşük olanların başvurularının onaylanmasına etkili olacaktır.

Kefil olacak kişilerde şu şartların sağlanıyor olması gerekmektedir.

  • Kredi notunun yüksek olması (bankalara göre değişiklik gösterebilir)
  • Önceki ödemelerinde herhangi bir gecikme durumunun olmaması
  • Bankalarla çalışıyor olması
  • Herhangi bir yasal takip durumunun söz konusu olmaması
  • Kişi evliyse eşinin rızası
Son Güncelleme: 31.12.2019 22:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?

Popüler Haberler

Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Piri Reis kimdir? Piri reis ne zaman yaşadı? Piri reisin idam nedeni ne?
Web-tapu sistemi nedir? Tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
Mehmet Şef elini neden gizliyor? Mehmet Şef'in eline ne oldu? Elini gizleme nedeni belli oldu!
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Ziraat Bankası hesap bakiye sorgulama internetten, mobil uygulama, telefon ve SMS bankacılığı yöntemleri
Android cihaz hafızası boş alan bilgisi öğrenme
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.