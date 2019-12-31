Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar

Bankacılık hizmetlerinden faydalanan ancak geri ödemelerini zamanında yapmayan vatandaşların kredi notları düşmektedir. Kredi notu düşen müşteriler bankacılık hizmetlerinden oldukça zor bir şekilde faydalanabilmektedirler.

Kredi notu düşük olan vatandaşlara bazı bankalar kredi imkanı sunmaktadırlar. Elbette bu bankalar öncelikle vatandaşların kredi notlarının neden düştüğünü araştırırlar. Bu araştırma sonucunda gerçekten kredi vermekte bir sakınca görmedikleri müşterilerine kredi imkanı sunabilmektedirler.

Kredi Notu Düşük Müşterilere Kredi Veren Bankalar

Aşağıdaki kısımda kredi notu düşük olan müşterilerine herhangi bir evrak ve kefil talep etmeden kredi imkanı sunan bankalar sıralanmıştır.

ING Bank

CEPTETEB

N Kolay Kredi

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

ING Bank Düşük Kredi Notuna Kredi

ING Bank kapsamında sunulan dijital kredi hizmeti ile hızlı bir şekilde kredi onayı verilmektedir. Bu senenin son bölümünde yapılan kredi faiz indirimi ile %0.99 oranı ile kredi verilebilmektedir. Genelde kredi notu düşük olan vatandaşlar intenet üzerinden yaptıkları başvurularında olumsuz yanıt alırken, İNG Bank kapsamında yapılan başvuruların şubelere gidilerek yapılması çok daha iyi olacaktır.

CEPTETEB Kredi Notu Düşük Olanlara Kredi İmkanı

CEPTETEB kapsamında dijital bankacılık ile intenet ve SMS üzerinden kredi çekilebilmektedir. Kredi notunun düşük olması halinde CEPTETEB resmi kredi başvuru sayfasını düşünebilirsiniz. Aşağıdaki kısımda ilgili intenet adresi yer almaktadır.

https://www.cepteteb.com.tr

Enpara.com Kredi Notu Düşük Olanlara Kredi

Enpara.com, QNB Finansbank kapsamında hizmet vermekte olan bir dijital banka olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dijital banka masrafsız olması ile pek çok müşteri tarafından kullanılmaktadır. Kredi notu düşük olan müşteriler de Enpara.com adresi üzerinden kredi alabilmektedirler.

https://enpara.com

N Kolay Kredi

N Kolay Kredi, sadece intenet platformunda hizmet vermekte olan ve ihtiyaç kredisi veren bir dijital bankacılıktır. Kredi faiz oranları, diğer bankalara göre daha yüksek seviyede olan N Kolay Kredi, bu bankalarda farklı olarak çok daha kolay bir şekilde kredi imkanı tanımaktadır. Bu yüzden kredi notu düşük olan müşterilerin N Kolay Kredi aracılığı ile kredi kullanmalarına neredeyse kesin gözü ile bakılmaktadır.

Kredi Notunun Düşük Olması Durumunda

Kredi notunun düşük olması ve kredi başvurularının reddedilmesi halinde kredi çekebilmek için farklı yöntemler denenebilmektedir. Bu yöntemler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

Bankaya gelir belgesi beyan edebilmektedir.

Ek gelir varsa beyan edilebilmektedir.

Kefil gösterilebilmektedir.

Bankaya ek teminatlar sunabilir (ipotek gibi)

Daha düşük tutarlı başvurular yapılabilmektedir.

Gelir Belgesi ve Teminat Yöntemi

Bu yöntemde bankaya gelir belgesi ve ek teminatlar sunulmaktadır. Kredinin onaylanma ihtimali bu yöntem ile daha da artmaktadır. Herhangi bir evin ipotek gösterilmesi halinde bankalar çok kolay bir şekilde kredi verebilmektedirler. Diğer yandan güvenilir bir gelir belgesi de kredi notu düşük kişilerin kredi başvurularının onaylanmasını sağlayacaktır.

Kefil Göstermek

Kredi notu iyi olan ve aktif şekilde bankacılık hizmetlerinden faydalanan farklı bir müşterinin kredi çekilirken kefil olarak gösterilmesi de kredi notu düşük olanların başvurularının onaylanmasına etkili olacaktır.

Kefil olacak kişilerde şu şartların sağlanıyor olması gerekmektedir.