Kredi notu ne zaman güncellenir? Hangi aralıklarda yükselir veya düşer?

Bankacılık sektörünün büyümesi ile birlikte, bankalar müşterilerine kredi ve kredi kartı gibi başvurularında en hızlı şekilde dönüt vermeye çalışmaktadır. Bankalar kredi veya kredi kartları için başvuru yöntemlerini artırmıştır. Fakat buna rağmen herkes hemen olumlu sonuç alamaz. Bunun sebebi ise kişinin kredi notunun düşük olmasıdır.

Kredi notu nedir?

Kredi notu ne zaman güncellenir?

Kredi notu, bankalara yapılan kredi kartı ve kredi çekme taleplerinde, banka yetkililerinin değerlendirme yaparken dikkate aldıkları ilk kriterlerden birisidir. Başvuru sahibinin kredi notunun, bankanın kredi kullanımında belirlemiş olduğu kriterlere uygun olması gerekir. Uygun olmaması durumunda başvuru reddedilmektedir. Bunun nedeni kredi notunun düşük olması, o kişinin geçmiş dönemde yaptığı borç ödemelerinde düzensizlik olmasını, kredi kartı ya da kredi borçlarını ödemeyi aksattığını göstermektedir. Bu yüzden bankalara kredi ya da kredi kartı başvurularında kredi notunun yüksek olması büyük önem taşır.

Kredi başvurusu yaparken kredi notunuzun yüksek olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bunun içinde bankalararası kredi notunun güncellenmesi beklenmelidir. Kredi notu belirli aralıklarla güncellenmektedir. Bankaya yapılan tüm ödemeler Kredi Kayıt Bürosu (KKB) veri havuzuna bildirilir ve müşterinin kredi notunun findeks aracılığı ile güncellenmesini sağlar. Bunun için ödemelerin zamanında ve düzenli bir şekilde yapılması kredi notunun yükselmesi için oldukça önemlidir. Çünkü borcunu geciktiren, eksik ödeyen veya hiç ödemeyen müşterilerin KKB verilerindeki findeks kredi notu olumsuz şekilde güncellenmektedir. Bankalararası sistemde herhangi bir müşterinin sahip olduğu kredi notu her ay düzenli bir şekilde güncellenmesi yapılmaktadır.

Kredi notu ne zaman yükselir?

Eğer kredi kartı ya da tüketici kredisi başvurusu yaptıysanız ve bu başvurunuz reddedildiyse, söz konusu kredi notunuzun yükselmesi 3 ayı bulmaktadır. Bankalar kredi notunu her ay güncellese de bu durumda mevcut borçlarınızı aksatmadan düzenli bir şekilde ödemeye devam etmeniz gerekir. Kredi kullanabilecek seviyeye geldiğinizden emin olduktan sonra bankalara kredi için başvuru yapabilirsiniz. Ödemeler düzene sokulmadığı takdirde kredi notunuz her güncellemede olumsuz etkilendiğinden bankalardan kredi kartı ve kredi kullanmanız daha zor bir duruma düşecektir.