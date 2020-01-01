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Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme

Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin kredi notunu iyi bilmesi gerekmektedir. Kredi notu öğrenmek için ücretsiz sorgulama yapılabiliyor. Kredi notu sorgulaması genel olarak online yöntemlerle yapılmaktadır.

01 Ocak 2020 Çarşamba 00:18
Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme

Bankalarda işlem yapmak isteyen kişilerin kredi notu çok önemlidir. Bankalar özellikle kredi ve kredi kartı verirken müşterilerinin kredi notuna bakmaktadır. Kredi notu, “çok riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi” olarak gruplandırılmaktadır. Bankalar kredi başvurularında kişilerin kredi notlarını dikkate almaktadır. Kredi notu iyi ve üzerinde olan kişilerin bankadan kredi alma ihtimali daha yüksektir.

Kredi almak isteyen kişiler kredi notlarını intenet üzerinden öğrenebilir. E-Devlet sistemi üzerinden bankalar arası kredi sicili öğrenilebilmektedir. Yeni hizmete koyulan “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu” sayesinde kişiler bankalardaki durumunu ücretsiz olarak öğrenebilir.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu müşterilerin bütün bankacılık işlemlerinin kayıt altına alındığı Kredi Kayıt Bürosu tarafından puanlanmaktadır. KKB’nin iştirakı olan Findeks sayesinde kredi notu öğrenilebilmektedir. Kredi başvurularında en çok dikkate alınan husus müşterilerin kredi notlarıdır.

Kredi Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kredi Notuna Doğrudan Etki Eden Faktörler

Yüzdelik Dilim

Mevcut Kredi Ödeme Düzeni

35%

Mevcut Kredi Borç Durumu

35%

Yeni Başvurular ve Yeni Çekilen Krediler

11%

Kredi Başvuru ve Kullanma Yoğunluğu

10%

Diğer Faktörler

9%

 

Kredi notuna en büyük etkiyi yapan bankacılık işlemi kredi ve kredi ödemeleridir.

Findeks Kredi Notu Öğrenme

Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye’de hizmet veren 9 bankanın ortaklığında kuruldu. KKB 2014 yılında Findeks sistemini kurdu. Findeks sayesinde online olarak kredi notu öğrenmenin yolu açıldı.

Findeks’in intenet sitesi üzerinden kredi notu öğrenmenin yanı sıra pek çok işlem yapılmaktadır. Sistem üzerinde kredi notu paketleri, not danışmanı, finans danışmanı gibi pek hizmet sunulmaktadır. Findeks üzerinden 5 TL karşılığında kredi notu öğrenilebilmektedir.

Findeks Kredi Notu Sorgulama Fiyat Tablosu

Paket

Paket İçeriği

Ücretlendirme

Klasik

Notlu Risk Raporu (12 Adet)

İzleme (12 Ay)

Uyarı Hizmeti (12 Ay)

Yıllık 75,05 TL

Gold Takipçi

Notlu Risk Raporu (12 Adet)

İzleme (12 Ay)

Uyarı Hizmeti (12 Ay)

Takipçi (12 Ay)

Yıllık 110,03 TL

Gold Danışmanlık

Notlu Risk Raporu (12 Adet)

İzleme (12 Ay)

Uyarı Hizmeti (12 Ay)

Not Danışmanım (3 Kez)

Yıllık 110,03 TL

Premium

Notlu Risk Raporu (12 Adet)

İzleme (12 Ay)

Uyarı Hizmeti (12 Ay)

Not Danışmanım (3 Kez)

Takipçi (12 Ay)

Yıllık 180 TL

 

Findeks sisteminde klasik paketin ücreti 10 TL’dir. Bu paket ile kredi risk raporu 7 TL karşılığında alınmaktadır.

Findeks’in Gold takipçi ve Danışmanlık üyesi olan kişilere danışmanlık desteği verilir ve kredi notu düşmeye başladığında danışman desteği sağlanır.

Findeks’e Premium üye olan kişilere ise her hizmet sağlanmaktadır. Fiyatı biraz yüksek olan bu pakette Findeks’in bütün hizmetleri kullanılmaktadır.

Kredi Notu Yükseltme

Kredi notu banka işlemleri için yeterli olmayan kişiler kredi notlarını yükseltmeye çalışmaktadır. Kredi notunun yükselmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:

- Bankalara düzenli ödeme yapılmalıdır,

- Düşük limitli kredi kartı tercih edilmeli,

- Kredi kartı ödemeleri düzenli ve yüksek miktarlarda ödenmelidir,

- Ödemeleri aksatmamak,

- Devamlı kart başvurusu yapmamak.

Kredi kartları da kredi notuna en çok etki eden etkenlerdendir. Kredi kartı olmayan kişiler kart başvurusu yaparak ve kartın borç ödemelerini geciktirmeyerek kredi notunu yükseltebilir.

Kredi Notu Düşük Olan Kişiler Kredi Alabilir Mi?

Bankalar kredi notu düşük olan kişilere özel kredi sağlamaktadır. Ancak bu kredilerin miktarı düşük ve vade sayısı az olmaktadır.

Kredi Başvurusu Kredi Notunu Düşürür Mü?

Kredi başvuruları kredi notunu belli oranlarda düşürmektedir. Bunun yanı sıra sürekli kredi başvurusu yapmak ve reddedilmek kredi notunu büyük oranda düşürür. Bundan dolayı bankalara çok fazla kredi başvuru yapmamak gerekir.

Kredi Notu Ne Zaman Güncellenir?

Kredi notu hesaplamaları her ay yapılmaktadır. Bütün bankacılık işlemleri her ay kayıt altına alınmaktadır. Kişinin bankacılık işlemleri kayıt altına alınır ve ters giden bir durumda kredi notu düşürülür. Kredi notunun güncellenmesi 5 yıl kadar sürmektedir. Bu süre içerisinde düzenli ödeme yapan kişiler kredi notunu yukarı çekebilir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 00:18
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