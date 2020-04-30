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Kredi notu yükseltme yolları nelerdir? Kredi notu nasıl yükselir, nasıl belirlenir?

Kredi çekmek isteyenlere müjde! Bankalar faizleri düşürdü .Kredi notu düşük olanlar kredi notu yükseltme yolları nelerdir, kredi notu nasıl yükselir, nasıl belirlenir? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte o cevaplar! Detaylar haberimizde..

30 Nisan 2020 Perşembe 09:49
Kredi notu yükseltme yolları nelerdir? Kredi notu nasıl yükselir, nasıl belirlenir?

Ülkemizde ve Dünya’da etkisini hızla göstermeye devam eden korona virüs salgını dolayısıyla bankalar kredi faizi oranları düşürdü. Kredi çekmek isteyen vatandaşın kredi notu bu noktada önem arz eder. Kredi notunu yükseltmek için neler yapılması gerektiği merak ediliyor.

Kredi notu nedir?

Kişilerin o zamana kadar yapmış olduğu finansal işlemlerin değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi sonucu oluşturulan not ya da puana kredi notu denir. Kredi notu KKB tarafından hesaplanmaktadır. Bazı firmalar derecelendirme işlemini kendi yapar. Ancak tüm verilere ulaşımı sağlayamadıkları için en güvenilir ve doğru kaynak olan KKB’ den yardım almak zorundadırlar. Ülkerler arası kredi notu belirleyen kurum ve kuruluşlar da mevcuttur. Ancak bu firmalar daha çok şirket bazında hesaplama yapar ve bireysel hesaplamalara bakmaz.

Kredi notu nasıl öğrenilir?

Kredi notunu öğrenmek isteyen kişi için birden fazla seçenek mevcuttur. İlk yol olarak KKB ‘nin sistemine giriş yapılır, banka aracılığıyla sorgulanır. Bu sorgulama için öncesinde bankaya veri görüntüleme ve kullanım izni verilmelidir. Diğer kredi notu sorgulama yöntemi ise e-devlet üzerinden gerçekleştirilir.

Kredi, notu nasıl belirlenir?

Kredi notu belirleme işlemi eskiden bankadaki yetkili çalışanlar tarafından belirlenirken günümüzde artık dijital Findeks ve programlar aracılığıyla hesaplanmaktadır. Hesaplamalar sonucu bankalar kredi verip veremeyeceğine karar verir. Kredi puanlama sisteme bir nevi bankanın geri ödemesini alıp alamayacağına dair risk ölçümüdür

.

Bankaların kredi verirken veya kredi notu değerlendirmesi yaparken belirlediği risk grupları şunlardır;

  • 1-699 arası kredi puanı en riskli,
  • 700-1099 arası kredi puanı orta riskli,
  • 1100-1499 arası kredi puanı az riskli,
  • 1500-1699 arası kredi puanı iyi,
  • 1700-1900 arası kredi puanı çok iyi olarak belirlenmiştir.

Kredi notu nasıl yükselir?

Kısa vadede en çabuk kredi yükseltme yöntemi alınan kredinin geri ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Bu işlem bazen imkansız olabilir.

Kredi notunu etkileyen faktörler ve bu faktörlerin kredi notunu etkileme yüzdeleri şu şekildedir;

  • Kredi ödeme düzenliliği için %35
  • Mevcut kredi borcu detayları için %35
  • Yeni alınacak krediler için %11
  • Kredi kullanımındaki yoğunluk için %10
  • Diğer etkenler için %9 oranında etkileme yüzdesi mevcuttur

Bahsi geçen işlemleri düzenli ve zamanında yapmak kredi notu yükseltilmesinde etkili olacaktır.

Kredilerin takibe düşmesi ne demek?

Kredi ödemelerini belirlenen tarihlerde ödenmemesi sonucu başlatılan işlemem kredinin takibe düşmesi adı verilir. Bu süreçte banka avukatlar tarafınca hukuki işleme tutulurlar. Borcu olan kişiye bir avukat temin edilir ve geri ödeme için uygun yapılandırma pazarlıkları yapılır. Kişiye uygun ödeme yöntemi ve faiz indirimi uygulanır. Ancak sonrasında bu işlem kişinin kredi notuna eksi olarak yansır.

Kredi limiti nasıl artırılır?

Bankaların uygun görmesi sonucunda verilen talimatla kredi limiti yükseltilir. Bir başka seçenek olarak bankaya teminat göstererek kredi limiti yükseltilir. Bankalar limit artırma kurallarını kendileri belirler. Limit artırmak için bankayla iletişime geçmek gerekir.

Kredi yapılandırması nedir?

Kredi çeken kişinin geri ödemelerini yapmakta güçlük çekmesi durumunda kredinin faiz ve vaade süresinde değişikliğe gidilmesi işlemine yapılandırma adı verilir.

E-devletten kredi notu nasıl öğrenilir?

Kişi e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama butonuna kredi notu yazarak sorgulama işlemini yapabilir.

Kredi notu ne için kullanılır?

Finansal işlem yapılırken kredi notu kullanılır. Daha önce alınmış olan kredilerin ödenme düzeni sonrasında alınmak istenen kredinin belirleyicisidir. Finansal işlemleri olan kişilerin kredi ödemelerine dikkat etmeleri önem arz eder.

Kredi notu yükseltme yolları nelerdir?

  • En doğru ve en detaylı bilgiler bankaların kendileriyle iletişime geçilerek alınmalıdır. Var olan kredi notunu yükseltilmesi için birkaç yöntem şu şekilde sıralanır;
  • Kredi ödemelerinin yapılandırılması
  • Bankayla aktif olarak çalışmak
  • Kredi ödemelerinin zamanında ve düzenli yapılması
  • Kredi puanı yükselmeden tekrar başka bir başvuruda bulunulmamalı
  • Borçların tek bir banka ya da kredi altında toplanması
  • Kredi kartı kullanarak alışveriş yapılması

Ek hesap açılması ve düzenli şekilde kullanılması durumunda kişilerin kredi puanları yükselecektir ve kredi almaları daha kolay olacaktır.

Kredi risk raporu sorgulamak kredi notunu düşürür mü?

Kredi risk raporunun sorgulanması sanılanın aksine kredi notuna bir etkisi yoktur. Kişiler tarafından bu tip sorular devamlı sorulmaktadır

.

Kredi risk raporunun sorgulanması kredi notunu düşürmemektedir.

Findeks ile kredi notu öğrenme nedir?

Kredi notu sorgularken en çok merak edilen konulardan birisi de Findeks ile kredi notu nasıl sorgulanır sorusudur. Findeks, KKB’ye bağlı olan bir markadır. Kredi notu derecelendirme ve sorgulama işlemlerinde etkisini gösterir. Findeks üzerinden sorgulama işlemi yapmak için öncelikle bir Findeks hesabı açmalıdır. Sonrasında sisteme giriş yapılır ve sorgulama işlemi gerçekleştirilir. KKB aracılığıyla yapılan bu işlemin bedeli 8 TL’dir.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 09:49
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