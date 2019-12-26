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Kredi notuna bakmadan kredi notu düşük çalışanlara kredi veren bankalar

Kredi notları daha önce çekilen kredilerin veya kredi kartlarında yapılan harcamaların tekrar bankaya düzenli ödenip ödenmediğini anlamak için uygulanan bir sistemdir. Kredi notu düşük olan kişilerin kredi çekme ihtimalleri çok düşük olsa da bazı bankalar kredi notuna bakmaksızın kredi verebilmektedir. Bu bağlamda en fazla merak edilen konular Kredi notuna bakmadan kredi notu düşük çalışanlara kredi veren bankalar olmuştur. İşte kredi notu düşük vatandaşlara kredi veren bankaların listesi.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:54
Kredi notuna bakmadan kredi notu düşük çalışanlara kredi veren bankalar

Kredi notları daha öncesinde çekilen kredilerin veya kredi kartı ödemelerinin düzenli olup olmamasına göre belirlenen bir sistemdir. Kredi notu düşük olan vatandaşlara bankalar genellikle kredi vermeyi düşünmez ancak bazı bankalar kredi notu düşük olan vatandaşlara teminat veya ipotek gibi durumlarda kredi verebilmektedir.

Ziraat Bankası

Kredi başvurusu yapmayı düşünen bankaların ilk olarak tercih ettiği banka Ziraat Bankasıdır. Bunun sebebi olarak hem devlet bankası olması hem de düşük faiz oranları ile vatandaşı mutlu etmesi söylenebilir. Düşük faiz oranları ile kredi çekmeyi düşünen kredi notu düşük vatandaşların yapması gereken ilk durum Ziraat Bankasından maaş almaktır. Banka emeklilere ve maaş alan müşterilerinin kredi notuna bakmamaktadır. Bu şekilde taşıt ve konut kredilerine başvuru yaparak faydalanabilirsiniz. Diğer bankalarla yaşanan icra sorunlarında kredi başvurusunun onaylanmayacağını da belirtmekte fayda vardır.

Aktifbank

Aktifbank kredi notu düşük olan kişilere ihtiyaç kredisi veren en önemli bankalardan birisidir. Resmi intenet sitesinde başvuru detaylarına bakıldığında 30.000 TL ve 60 ay vade gibi ihtiyaç kredilerine başvuru yapılabilmektedir. Ancak kredi notu düşük olduğu için bu kredilerin faiz oranları da diğer bankalara göre fazla olacaktır. Emekli kredisine başvuracak olan kişilerin ise maaşlarını PTT üzerinden alması gerekmektedir. bu bağlamda Aktifbank ve PTT ortak çalışarak emeklilere 60.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Bireysel olarak kredi almak isterseniz ise intenet sitesi üzerinden N Kolay Kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Fibabank

Fibabank’ta kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi veren bankalardan bir tanesidir. Fibabank kredi notu düşük olan vatandaşlara 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Ancak bankadan kredi alabilmek için herhangi bir sigortalı işte en az 3 ay çalışıyor olmanız ve kredi notu yüksek bir kefil bulmanız şarttır. Bankadan aldığınız düşük miktar krediyi aylık düzenli ödemelerle kredi notunuzu da arttırabileceğinizi bilmenizde fayda vardır. Fibabank kredi başvuruları sadece şubeler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kredi notu düşük olan vatandaşlar SMS veya intenet üzerinden kredi başvurusunda bulunurlarsa anında ret cevabı alacaklardır.

Burgan Bank

Yeni açılan bankalardan bir tanesi olan Burgan Bank üzerinden kredi başvuru yapmayı düşünen kişilerin kredi notlarını çokta önemsemelerine gerek yoktur. Emekliler, devlet memurları, çalışanlar ve özellikle ipotek göstererek kredi alacaklar Burgan Bank üzerinden rahatlıkla kredi alabilirler. Bankanın müşterilerinden istediği tek şey kişinin icralık olmamasıdır. Tüm şartları yerine getiren vatandaşların kredi alabilme ihtimalleri çok yüksektir.

Akbank

Akbank’tan kredi çekmek isteyen kredi notu düşük vatandaşların öncelikle bankaya bir ipotek göstermeleri zorunludur. Akbank üzerinden düşük kredi notu ile çekilecek krediler  için gayrimenkul veya arsa ipotek ettirilerek başvuru yapabilir ve kredinizi alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:54
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