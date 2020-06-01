Kredi paketlerinde görülmemiş oranlar! Konut kredileri 0,64'lere kadar düştü

Korona virüs hastalığının ekonomiye verdiği zararın etkilerini azaltma çalışmaları sürüyor. Bugün açıklanan kredi paketlerinde görülmemiş oranlar vatandaşı sevindirdi. İşte yeni kredi paketleri ve faiz oranları..

Kredi paketlerinde görülmemiş oranlar! Konut kredileri 0,64'lere kadar düştü
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Yaşanan korona virüs hastalığının ekonomiye ve vatandaşlara verdiği zararın etkilerini en az indirmek için çalışmalar son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce ekonomik istikrar kalkanı paketi çatısı altında vatandaşlara sunulan kredi paketlerine yenileri daha eklendi.

Bu gün kamu bankarı tarafından vatandaşı sevindirek açıklamalar ve makul faiz oranları ile destek kredi paketleri açıklandı.

İşte kredi fazi oranları ;

SIFIR KONUTLARDA FAİZLER 0,64'Ü GÖRÜCEK

Sıfır konut alımlarında faiz oranları 0,64 lü oranlara kadar iniyor. Diğer yandan geri ödemeler 12 ay sonra başlayacak.

İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN KREDİLER 0.74 OLARAK BELİRLENDİ

İkinci el konutlara yönelen vatandaşlar için ise geri ödemeler 12 ay sonra 0.74 faiz oranı olacak şekilde kredi destek paketlerinden yararlanabiliyorlar.

TAŞIT KREDİ İÇİN ORANLAR

Vatandaşlara yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.İkinci el taşıtlarda ise bu oranlar 0,82 faiz oranı şeklinde sunuluyor

SOSYAL İHTİYAÇLARA DESTEK KREDİSİ

Vatandaşların sosyal hayatlarına destek olmak için elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet alımlarında 6 ay ödemesiz olmak koşuluyla azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55' faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

TATİL İÇİN DESTEK KREDİSİ

Tatil yapmak isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalardan10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile 0,67'lere denk gelen faiz oranlarından yararlanabilecekler.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 12:03

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