Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler toplumda salgının ekonomik etkisinin azaltılabilmesini amaçlıyor. Sokağa çıkma tedbiri başta olmak üzere alınan birçok tedbir büyük küçük fark etmeksizin bütün işletmeleri olumsuz etkiledi. Salgından olumsuz etkilenen sektörler arasında ilk sıralarda şüphesiz tarım yer alıyor. Bu sebeple alınan ekonomik tedbirlerde çiftçiler unutulmazken, çiftçilerin kullandığı krediler 6 ay faizsiz olarak ertelenmektedir.

Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak 6 ay erteleneceğini dile getirerek böylelikle toplamda 6 milyar TL’ye yakın bir kredi borcunun erteleneceğini konuştu.

Bakan Albayrak’ın kredi erteleme açıklaması

‘’Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.’’

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