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Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamalarda kredilerin 6 ay faizsiz olarak erteleneceğini açıkladı. Bakan Albayrak, 6 aylık ötelemeyle 6 milyar TL'ye yakın tutarın erteleneceğini duyurdu.

03 Mayıs 2020 Pazar 23:03
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler toplumda salgının ekonomik etkisinin azaltılabilmesini amaçlıyor. Sokağa çıkma tedbiri başta olmak üzere alınan birçok tedbir büyük küçük fark etmeksizin bütün işletmeleri olumsuz etkiledi. Salgından olumsuz etkilenen sektörler arasında ilk sıralarda şüphesiz tarım yer alıyor. Bu sebeple alınan ekonomik tedbirlerde çiftçiler unutulmazken, çiftçilerin kullandığı krediler 6 ay faizsiz olarak ertelenmektedir.

Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak 6 ay erteleneceğini dile getirerek böylelikle toplamda 6 milyar TL’ye yakın bir kredi borcunun erteleneceğini konuştu.

Bakan Albayrak’ın kredi erteleme açıklaması

‘’Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.’’

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Son Güncelleme: 03.05.2020 23:03
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