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Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?

Vatandaşların çoğu ev satın alırken banka kredisi çekiyor. Konut kredisi çekilerek alınan evler konusunda en merak edilen sorulardan birisi de “Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır ? “ olarak karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen tüm cevaplar..

22 Aralık 2019 Pazar 19:44
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?

Kredi  kullanılarak alınan evlerin kimi zaman henüz kredisi bitmeden satılması gerekebilir. Konut kredisi çekilerek satın alınan evin satılması ve paraya dönüştürülmesi halinde kredi ile evi satın alan kişiye verilecek paranın bankaya yatırılması ve blokeli alınması lazımdır.

Kredisi Devam Eden Ev Satışında Blokeli Çek İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Kredisi devam eden evlerin satışında blokeli çek işlemleri şu şekilde yapılır :

  • Konut kredisi alınan bankaya kredi borcu ve erken ödeme cezası ile bütün kapama tutarı hakkında bilgi alınmalıdır.
  • Kapama tutarı dışındaki ev tutarı, kişi tarafından kredi çekilen bankaya ödenir.
  • Ödenen para karşılığında çek alınır.
  • Çek alındıktan sonra Tapu Genel Müdürlüğü’nden ipotekli konut satışı yapılır.
  • Tapu alınınca çek, satışı gerçekleştirilen kişiye teslim edilir.
  • Satan kişi, aldığı çeki bozdurarak parayı alır.
  • İpotekli ev satışlarında bankaya borcu kapama ücreti ödenmelidir. Böylece ipotek kalkmış olur.
  • İpotek kaldırma yazısının bankadan alınmasıyla ev satışı bitmiş olur.

Kredi Ödemesi Devam Eden Evlerin Kredili Satışı Nasıl Yapılır ?

Kredisi devam etmekte olan evin satışında kredi kullanan ve kredi kullanacak bankalar birbiri ile yazışma yapmak durumundadır. Kredi ödemesi devam etmekte olan evlerin kredili satışı şu şekilde yapılır :

  • Alıcı kredi başvurusu onaylandıktan sonra eve eksper verilir.
  • Eksper raporunda evin hangi banka ile ipotekli olduğu gösterilir.
  • Kredi kullanılan ve kullanılacak olan bankalar arasından ipoteğin kaldırılması konusunda yazışma gerçekleştirilir. Bu yazışmada kredi kapama tutarına da karar verilir.
  • Kredi kullanılacak banka, tapu işlemlerini başlatır. Kredi kullanan bankaysa tapuya ipotek koyar.
  • Kredi kullanılacak bankaya tapu satış belgeleri gönderilir. Konut kredisi başlatılmış olur.
  • Kredi borcu, kredi tutarı krediyi alacak kişiye gönderilecek şekilde verilir.
  • Bankadan ipotek kaldırma yazısı alınır.
  • Satan kişi ipotek kaldırma yazısını tapuya gönderir ve ipotek kalkmış olur.
  • İpoteğin kalkmasıyla ikinci derece ipotek, birinci derece ipoteğe dönüşmüş olur ve satış tamamlanır.
Son Güncelleme: 22.12.2019 19:44
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