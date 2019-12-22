Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?

Kredi kullanılarak alınan evlerin kimi zaman henüz kredisi bitmeden satılması gerekebilir. Konut kredisi çekilerek satın alınan evin satılması ve paraya dönüştürülmesi halinde kredi ile evi satın alan kişiye verilecek paranın bankaya yatırılması ve blokeli alınması lazımdır.

Kredisi Devam Eden Ev Satışında Blokeli Çek İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Konut kredisi alınan bankaya kredi borcu ve erken ödeme cezası ile bütün kapama tutarı hakkında bilgi alınmalıdır.

Kapama tutarı dışındaki ev tutarı, kişi tarafından kredi çekilen bankaya ödenir.

Ödenen para karşılığında çek alınır.

Çek alındıktan sonra Tapu Genel Müdürlüğü’nden ipotekli konut satışı yapılır.

Tapu alınınca çek, satışı gerçekleştirilen kişiye teslim edilir.

Satan kişi, aldığı çeki bozdurarak parayı alır.

İpotekli ev satışlarında bankaya borcu kapama ücreti ödenmelidir. Böylece ipotek kalkmış olur.

İpotek kaldırma yazısının bankadan alınmasıyla ev satışı bitmiş olur.

Kredi Ödemesi Devam Eden Evlerin Kredili Satışı Nasıl Yapılır ?

Kredisi devam eden evlerin satışında blokeli çek işlemleri şu şekilde yapılır :

Kredisi devam etmekte olan evin satışında kredi kullanan ve kredi kullanacak bankalar birbiri ile yazışma yapmak durumundadır. Kredi ödemesi devam etmekte olan evlerin kredili satışı şu şekilde yapılır :