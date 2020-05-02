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Küçükbaş kuzu ve oğlak 100 TL Devlet destekleme ödemesi şartları nelerdir?

Küçükbaş kuzu ve oğlak 100 TL devlet destekleme ödemesi şartları nelerdir? Hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilere devlet desteği uzun zamandır verilmektedir. 2020 yılında bu desteklere bir yenisi daha eklendi ve kuzu ve oğlak yetiştiricilerine hayvan başına 100 TL verilmektedir. Bu destek ödemesini alma şartları ve gereken belgeler yetiştiriciler tarafından merak ediliyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:16
Küçükbaş kuzu ve oğlak 100 TL Devlet destekleme ödemesi şartları nelerdir?

2020 Yılı Küçükbaş Kuzu ve Oğlak 100 TL Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl küçükbaş kuzu ve oğlak yetiştiren çiftçilere destek vermektedir. Her yıl verilen bu destek 2020 yılında da devam edecek. Destek alabilmek için başvurular Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Koyun yetiştiren çiftçilerin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne başvuru yapması gerekmektedir. Anaç koyun ve keçi desteği hayvan başına 25 TL olarak verilmekteydi. Damızlık dişi ve oğlaklar için verilen destek ödemesi 2020 yılında hayvan başına 100 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küçükbaş Hayvancılığı İçin Verilen Destekleri Açıkladı

Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni destek ödemelerinin müjdesini verdi. Küçükbaş hayvancılığı ile uğraşan çiftçilere yeni destekler geldi. Anaç koyun ve keçiler için hayvan başına 25 TL destek ödemesi verilmektedir. Bu destekten yararlanmak için geçen yıl başvurular alınmıştı. Bu yılda alınacaktır. Ek olarak bu yıl damızlık kuzular ve oğlaklar için hayvan başı 100 TL verilecek.

Hayvancılık sektörünü büyütmek ve iyi yerlere getirmek için bu adımların atıldığını söyleyen Erdoğan, ‘’Yürüttüğümüz çalışmalarla 32 milyonu bile bulmayan küçükbaş hayvan varlığımızı, 46 milyonun üzerine çıkarttık.’’dedi. hazırlanan ve uygulamaya konan projelerle bu sayıyı 84 milyona çıkarmak istediklerini belirten Erdoğan, kişi başına en az bir küçükbaş hayvanın düşmesini istediklerini belirtti.

Sektör İvme Kazanacak

Damızlık Kuzu ve Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği başkanı olan Nihat Çelik, ek olarak verilmeye başlanacak olan dişi kuzu ve oğlak ödemelerinin sektöre ivme kazandıracağını vurguladı. Verilen bu destekler sayesinde; erken kuzu kesimlerinin önüne geçilmiş olacak, kırmızı et üretimi artacak ve kuzu ve oğlak et fiyatları düşecek.

Kişi başına bir hayvan düşecek şekilde projelerin gerçekleşmeye başladığını belirten Nihat Çelik, özellikle et fiyatlarındaki artışın duracağını ve inişe geçeceğini vurguladı. Verilen destek ödemeleri ile birlikte hem üretici hem de tüketici rahat edecek. Vatandaşın sağlıklı beslenmesi ve üretime katkı sağlaması için projelere tam gaz devam edilmektedir.

Maliyetli bir durum olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası kredi sağlamaktadır. Düşük faiz oranı ve faiz indirimleri ile çiftçiye destek sağlanmaktadır. Devlet tarafından da destek ödemeleri üreticiyi büyük ölçüde rahatlatmaktadır.

Devlet Tarafından Verilen Küçükbaş Hayvan Destek Ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen koyun ve keçi desteği hayvan başına 25 TL şeklindedir. Koyun ve keçi desteğinden yararlanmanın şartları şunlardır:

-Hayvanlar 15 ile 90 ay arasında olmalı,

-Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği birliğine üye olunmuş olması,

-Hayvanların küpelenmiş ve Türkvet sistemine kayıtlı olmuş olması,

-Ankara keçisine özel destek verilmektedir.

-Farklı illerde işletmesi olanlar ayrı ayrı illere göre başvuru yapabilmektedir.

Bu belirtilen şartları sağlayan yetiştiricilerin bir dilekçe ile başvuru tarihleri sırasında başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular genellikle 5 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Başvuru sonuçları değerlendirilir ve sonuçlandıktan sonra destek ödemeleri verilir. Başvuran yetiştiricilerin yerleri ve veterinerlik raporları incelenir.

Anaç Koyun ve Keçi Destek Ödemeleri Ne Zaman Olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bu destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla yapılmaktadır. Daha önce Mart ayı içerisinde yapılacağı belirtilmiştir. 187 bin yetiştiriciye ödeme yapılacaktır. Toplam ödeme miktarı 21,6 milyon TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu rakam anaç koyun içindir. Keçi için toplam ödeme miktarı 538 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Ödemeler yetiştiricilerin T.C. kimlik numaralarına göre hesaplarına yatmaktadır. Ziraat Bankası aracılığı ile ödemeler verilmektedir. 2020 yılı anaç koyun ve keçi ödemeleri 27 Mart 2020 tarihi itibariyle yetiştiricilere ulaştırılmaya başlanmıştı. 80 ilde tam 196 bin 111 yetiştiriciye destek ödemesi yapıldı. 2020 yılında açıklanan destek ödemelerine bir yenisi eklendi. Dişi kuzu ve oğlaklar için hayvan başına 100 TL verilmektedir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 14:16
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