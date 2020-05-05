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Küresel piyasalarda Dolar kuru ne 7 TL seyrini devam ettiriyor

Geçtiğimiz hafta kapanışta 7 TL seviyesini aşan Dolar dün 7.05'in üzerini görmüştü. ABD borsalarının vadeli kontratları da bu sabah yüzde 1'in altında artıda işlem görmesiyle dolar bugün küçük bir düşüş gösterdi. Peki küresel piyasalarda Dolar kuru ne kadar?

05 Mayıs 2020 Salı 11:41
Küresel piyasalarda Dolar kuru ne 7 TL seyrini devam ettiriyor

Küresel piyasalarda haftaya sert bir açılış ile başlayan dolar bugüne daha olumlu başlangıç yaptı. ABD'nin yanı sıra sya'da Japonya, Çin ve Güney Kore borsaları bugün de kapalı olması dolarda az da olsa bir düşüş eğilimi göstermesine neden oldu. Hong Kong gibi açık olan borsalarda ise alıcılı bir seyir izleniyor.

5 Mayıs gününe 7.4 TL'den naşlangıç yapan Dolar kuruna ek olarak  küresel piyasalarda 7 seviyesini aşan Dolar bugün de değişkenliğini devam ettiriyor. Dün yapılan tahminler doğrultusunda yüksek gelen enflasyon verisi sonrası kur yükselişini sürdürerek 7.05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyeye çıkmıştı.

Euro/TL'nin ise 7.68 seviyelerinden el değiştirdiği Yurt içi piyasalarda bugün önemli bir veri gündemi bulunmadığı gözlemleniyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı normalleşme adımlarının piyasaya yansımaları takip edileceği belirtiliyor. Ayrıca uzmanlar bugün piyasalara etki edebileceği kaydedilen son haftalarda yoğun ilgi gören Hazine ihalelerinin de izleneceğini söylüyorlar.

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