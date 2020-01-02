KYK Borçları Silinecek mi? Borçların faizlerinin silinmesi için kapsamlı kanun teklifi hazırlandı

Üniversite mezunlarının merakla beklediği konulardan olan KYK borçlarının silinmesiyle ilgili CHP’den kapsamlı bir kanun teklifi geldi. CHP Milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Erkoç tarafından hazırlanan KYK borçlarının silinmesini öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Komisyonlarına sunuldu.

TBMM’ye sunulan 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27 Aralık Cuma günü komisyona geldi. Kanun teklifinde üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisinin geri ödenme aşamasında faiz uygulanmaması ve mevcut borçların faizlerinin iptal edilmesi öngörüldü.

Bu kanun teklifinin görüşmeleri gelecek hafta yapılacak. Kanun teklifi KYK borçlarının faizlerinin silinmesi ve borcu olan kişilerin faizsiz şekilde ödeme yapmasını öngörüyor.